Syndyk masy Upadłości zaprasza do składania ofert

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.
Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)
Sąd nie dopatrzył się zniesławienia byłego radnego Białej Samorządowej przez prezydenta Białej Podlaskiej. Jan Jakubiec żądał publicznych przeprosin od Michała Litwiniuka za zarzuty politycznej korupcji.
W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa szkolenie dla żołnierzy rezerwy pasywnej. To głównie osoby, które w przeszłości złożyły przysięgę wojskową i pełniły służbę, ale od lat nie są związane z wojskiem. Na ćwiczenia zostało wezwanych 200 rezerwistów z naszego regionu. To pierwsze tego typu szkolenie w lubelskiej brygadzie.
Na inaugurację nowego sezonu KPR Padwa Zamość zagra na wyjeździe z AZS AGH Kraków. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. AZS AWF Biała Podlaska mecz pierwszej kolejki rozegra dopiero 1 października. Powodem jest zajęta w weekend hala.
W sobotni wieczór na torze w Vojens poznamy Indywidualnego Mistrza Świata w sezonie 2025. Tytuł powędruje do kogoś z duetu: Bartosz Zmarzlik – Brady Kurtz i bardzo ciężko wskazać kto ostatecznie okaże się najlepszy
Dotychczasowa dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy SP nr 4 w Zamościu złożyła rezygnację. Pełnienie jej obowiązków powierzono nauczycielowi z tej samej szkoły.
Reprezentacja Polski siatkarzy z trzema zawodnikami mistrza Polski – Bogdanki LUK Lublin rozpocznie w sobotę rywalizację w mistrzostwach świata, które rozegrane zostaną na Filipinach. Pierwszym przeciwnikiem będzie Rumunia. Mecz rozpocznie się o godzinie 15.30. Biało-Czerwoni w grupie B zagrają jeszcze z Katarem i Holandią.
Noszenie rękawiczek medycznych stało się nieodłącznym elementem pracy w ochronie zdrowia, zwłaszcza w dobie pandemii. Choć zapewniają one niezbędną ochronę przed infekcjami, ich długotrwałe stosowanie może nieść ze sobą konsekwencje psychologiczne, które mogą wpływać na samopoczucie i komfort psychiczny pracowników. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak rękawiczki medyczne mogą oddziaływać na sferę emocjonalną osób zatrudnionych w służbie zdrowia oraz jakie strategie mogą pomóc w radzeniu sobie z tym wyzwaniem.
Urząd Marszałkowski właśnie po raz drugi w ciągu zaledwie dwóch miesięcy ogłosił konkurs na dyrektora szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. W poprzednim najlepszy kandydat spośród siedmiu zgłoszonych został wybrany, ale umowy z nim nie podpisano.
Początek weekendu w regionie zapowiada się bardzo pogodnie, ale końcówka przyniesie spore zmiany. W piątek mieszkańcy województwa lubelskiego będą mogli cieszyć się piękną aurą, natomiast niedziela okaże się zdecydowanie najbardziej mokrym dniem. Pogodę zaprezentuje Katarzyna Rybacka.
Przed melomanami V Wschodni Festiwal Muzyki Barokowej Musica dell`Anima. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą niedzielę (14 września) w Zamościu, a zakończy tydzień później w Łabuniach. W programie cztery koncerty, wszystkie bezpłatne.
W trzeciej kolejce Azoty Puławy zagrają na wyjeździe z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Pierwszy gwizdek w piątek, o godzinie 18
Na otwarcie tego toru z pewnością czeka wielu młodych mieszkańców Białej Podlaskiej. Przy ulicy Świerkowej powstał dirt park. W poniedziałek sporo będzie się tam działo.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie dołączył do grona ośrodków medycznych na europejskim poziomie. Wszystko za sprawą zakupu nowoczesnego lasera holmowego, który pozwala na małoinwazyjne leczenie kamicy nerkowej i wkrótce – przerostu prostaty.
Od 13 do 19 września Lublin po raz kolejny stanie się stolicą nauki. W tym roku głównym organizatorem wydarzenia jest Politechnika Lubelska. O szczegółach możecie usłyszeć w dzisiejszym odcinku programu Dzień Wschodzi.
Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.kliknij i poinformuj nas!