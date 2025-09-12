Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Syndyk masy Upadłości zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie wyroku w piątek w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Były radny oskarżył prezydenta o zniesławienie. Sąd nie dopatrzył się przestępstwa

Sąd nie dopatrzył się zniesławienia byłego radnego Białej Samorządowej przez prezydenta Białej Podlaskiej. Jan Jakubiec żądał publicznych przeprosin od Michała Litwiniuka za zarzuty politycznej korupcji.

Szkolenie potrwa 8 dni

Szron na głowie, a wojsko wzywa

W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa szkolenie dla żołnierzy rezerwy pasywnej. To głównie osoby, które w przeszłości złożyły przysięgę wojskową i pełniły służbę, ale od lat nie są związane z wojskiem. Na ćwiczenia zostało wezwanych 200 rezerwistów z naszego regionu. To pierwsze tego typu szkolenie w lubelskiej brygadzie.
Na inaugurację nowego sezonu KPR Padwa Zamość zagra na wyjeździe z AZS AGH Kraków. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. AZS AWF Biała Podlaska mecz pierwszej kolejki rozegra dopiero 1 października. Powodem jest zajęta w weekend hala.
W sobotni wieczór na torze w Vojens poznamy Indywidualnego Mistrza Świata w sezonie 2025. Tytuł powędruje do kogoś z duetu: Bartosz Zmarzlik – Brady Kurtz i bardzo ciężko wskazać kto ostatecznie okaże się najlepszy
Jedna z sal młodzieżowego schroniska przy SP nr 4 w Zamościu

Poprzedniczka zrezygnowała. Geograf kieruje pracą schroniska

Dotychczasowa dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy SP nr 4 w Zamościu złożyła rezygnację. Pełnienie jej obowiązków powierzono nauczycielowi z tej samej szkoły.
Na początku sierpnia reprezentacja Polski siatkarzy wygrała Ligę Narodów pokonując Włochy 3:0

MŚ siatkarzy: Polska zaczyna turniej od meczu z Rumunią

Reprezentacja Polski siatkarzy z trzema zawodnikami mistrza Polski – Bogdanki LUK Lublin rozpocznie w sobotę rywalizację w mistrzostwach świata, które rozegrane zostaną na Filipinach. Pierwszym przeciwnikiem będzie Rumunia. Mecz rozpocznie się o godzinie 15.30. Biało-Czerwoni w grupie B zagrają jeszcze z Katarem i Holandią.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. św. Antoniego w Radecznicy

Konkurs na dyrektora szpitala w Radecznicy. Kolejne podejście

Urząd Marszałkowski właśnie po raz drugi w ciągu zaledwie dwóch miesięcy ogłosił konkurs na dyrektora szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. W poprzednim najlepszy kandydat spośród siedmiu zgłoszonych został wybrany, ale umowy z nim nie podpisano.
Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

Początek weekendu w regionie zapowiada się bardzo pogodnie, ale końcówka przyniesie spore zmiany. W piątek mieszkańcy województwa lubelskiego będą mogli cieszyć się piękną aurą, natomiast niedziela okaże się zdecydowanie najbardziej mokrym dniem. Pogodę zaprezentuje Katarzyna Rybacka.
Przed melomanami V Wschodni Festiwal Muzyki Barokowej Musica dell`Anima. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą niedzielę (14 września) w Zamościu, a zakończy tydzień później w Łabuniach. W programie cztery koncerty, wszystkie bezpłatne.
W trzeciej kolejce Azoty Puławy zagrają na wyjeździe z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Pierwszy gwizdek w piątek, o godzinie 18
Na otwarcie tego toru z pewnością czeka wielu młodych mieszkańców Białej Podlaskiej. Przy ulicy Świerkowej powstał dirt park. W poniedziałek sporo będzie się tam działo.
Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie dołączył do grona ośrodków medycznych na europejskim poziomie. Wszystko za sprawą zakupu nowoczesnego lasera holmowego, który pozwala na małoinwazyjne leczenie kamicy nerkowej i wkrótce – przerostu prostaty.

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Od 13 do 19 września Lublin po raz kolejny stanie się stolicą nauki. W tym roku głównym organizatorem wydarzenia jest Politechnika Lubelska. O szczegółach możecie usłyszeć w dzisiejszym odcinku programu Dzień Wschodzi.

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

