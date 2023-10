Zaproszenie biegłych rewidentów

Wjechał pod koła ciężarówki. Motorowerzysta zginął na miejscu

62-letni motorowerzysta zginął pod kołami ciężarówki na dordze krajowej nr 2 w Białej Podlaskiej. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 14 w rejonie skrzyżowania z ul. Brzeską.