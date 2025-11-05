AZS UMCS Lublin zagwarantował sobie awans do fazy play-off

Gospodynie praktycznie tylko na samym początku miały inicjatywę i prowadziły nawet 9:0. Później to przyjezdne objęły rządy i już pod koniec pierwszej kwarty prowadziły różnicą 10 pkt. Zespół UZKK Student zbliżył się na punkt jeszcze w 12 min meczu. Lublinianki jednak nie oddały prowadzenia, a za chwilę znowu zbudowały różnicę do bezpiecznych 10 pkt. W drugiej połowie mogły już sobie pozwolić na grę punkt za punkt, bo różnica między obiema ekipami najczęściej osiągała dwucyfrowe rozmiary.

Bohaterką środowego meczu była Laura Gil. Hiszpanka zdobyła 15 pkt i miała tyle samo zbiórek. Miłym zaskoczeniem jest także świetne zawody w wykonaniu Klaudii Wnorowskiej. Młoda koszykarka zapisała na swoim koncie 15 pkt. U przeciwniczek natomiast wyróżniła się Nevena Vucković, która zdobyła 13 pkt.

Do zakończenia fazy grupowej FIBA EuroCup została już tylko jedna kolejka. W niej lublinianki w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli podejmą hiszpańskie Hozono Global Jairis. Stawką tego spotkania będzie pierwsze miejsce w grupie. To spotkanie jednak odbędzie się dopiero 27 listopada. Tak duga przerwa jest spowodowana przerwą na mecze reprezentacji Polski. (kk)

UZKK Student – AZS UMCS Lublin 73:86 (15:21, 23:26, 17:19, 18:20)

Student: Smith 14 (1x3), Vucković 13, Nedeljkov 11 (1x3), Briggs 7 (1x3), Marjanović 2 oraz Tesic 9, Rajić 7 (1x3), Corto 5, Culibrk 5 (1x3).

AZS UMCS: Slocum 21 (5x3), Wnorowska 15 (2x3), Gil 15, Stanković 7, Ryan 5 (1x3) oraz Gatling 19, Morawiec 3 (1x3), Wojtala 1, Adamczuk 0.

Sędziowali: Ignatiou (Cypr, Mitrovski (Macedonia Północna), Mincheva (Bułgaria). Widzów: 200.