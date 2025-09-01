Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 1 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Dzisiaj
16:20
Strona główna » Sport

BKS Bodaczów nadal na czele, wysoka wygrana Korony Łaszczów. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Autor: Zdjęcie autora kk
Udostępnij 0 A A
(fot. TomT)

Beniaminek z Hrubieszowa był największą niespodzianką pierwszych kolejek. Siedem punktów wywalczone w trzech spotkaniach było dużym zaskoczeniem. Jeszcze większym jest postawa Huraganu w Łaszczowie. Miejscowa Korona ograła go dość łatwo i zwyciężyła aż 5:0.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Bohaterem spotkania został Mateusz Anioł. 20-latek futbolu uczył się przede wszystkim w Tomaszowie Lubelskim. Od kilku sezonów jednak jest w kadrze Korony, a sobotni występ pokazał, że może być ważną postacią tej drużyny. Anioł skompletował hat-tricka. Po golu dołożyli jeszcze: Michał Zawiślak i Maciej Wasyl. Wprawdzie w tabeli Huragan jest jeszcze przed Koroną, to jednak w najbliższych kolejkach z większym optymizmem w przyszłość mogą patrzeć w Łaszczowie.

Na czele tabeli pozostają niepokonane ekipy: BKS Bodaczów i Victoria Łukowa. Drużyna trenera Krzysztofa Hadło czwartą wygraną zanotowała w wyjazdowym spotkaniu z Potokiem Sitno (4:1). Z kolei Victoria pokonała w gościach Błękitnych Obsza 2:0.

Najwyżej w czwartej serii gier wygrał Gryf Gmina Zamość. Spadkowicz z IV ligi rozbił Spartę Łabunię aż 7:0. To najwyższy wynik w tym sezonie zamojskiej klasy okręgowej. Bohaterem przyjezdnych był Oleksndr Kushch-Vasylyshyn, który zapisał na swoim koncie cztery trafienia.

Wyniki

Olimpiakos Tarnogród – Omega Stary Zamość 2:3 (Bodek 64, Gardzielik 87 – Buczek 12, Dyrkacz 45+5, Mazurek 90-samobójcza) * Korona Łaszczów – Huragan Hrubieszów 5:0 (Anioł 6, 75, 80 Zawiślak 30, Wasyl 83) * Pogoń 96 Łaszczówka – Andoria Mircze 0:3 (Baran 26-z karnego, Turevich 45, 52-z karnego) * Graf Chodywańce – Huczwa Tyszowce 2:2 (Surmacz 14, Ciećko 30 – Stec 47, Ziółkowski 74) * Potok Sitno – BKS Bodaczów 1:4 (Drozdowski 30 – Dołba 2, Baran 52, S. Kurzawa 85, Wróbel 87) * Grom Różaniec – Roztocze Szczebrzeszyn 5:1 (Duchak 45+1, Volkadov 47, Perin 49, Kaproń 60, 65 – Fiedor 58) * Błękitni Obsza – Victoria Łukowa 0:2 (Stępień 24, Marzeda 90+2) * Sparta Łabunie – Gryf Gmina Zamość 0:7 (Kushch-Vasylyshyn 18, 50, 80 i 90), Vistovskyi 33, Jakub Zawadzki 62, Ziemba (67). 

Red Sielczyk pokonał Orła Czemierniki

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

Ruch Izbica pokonał Kłosa Chełm 1:0

Astra przywiozła siódemkę, Ruch wygrał z Kłosem i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna zamojska klasa okręgowa gryf gmina zamość piłka nożna mężczyzn BKS Bodaczów

Pozostałe informacje

Barbara Nowacka

Będzie powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN odpowiada

Na pewno nie wróci ten stan wariactwa, który był do 2024 roku, że dzieci wracały do domu i godzinami odrabiały prace domowe – mówi Barbara Nowacka.
Quady, alkohol i szybka jazda

Quady, alkohol i szybka jazda

Policjanci zatrzymali dwóch kierujących quadami. 41-latek miał prawie 2 promile alkoholu, a 13-latek nie miał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Same pojazdy tez nie były zarejestrowane ani ubezpieczone.
Słońce nie odpuszcza, a IMGW ostrzega przed upałami w całym województwie lubelskim
TAKI MAMY KLIMAT

Słońce nie odpuszcza, a IMGW ostrzega przed upałami w całym województwie lubelskim

Wszystkie powiaty województwa lubelskiego znalazły się na liście z ostrzeżeniami przed upałem, które obowiązuje do wtorku, 2 września, do godziny 18.
Lubelskie szkoły rozpoczęły naukę. Uroczysta inauguracja w Krasnymstawie
ZDJĘCIA
galeria

Lubelskie szkoły rozpoczęły naukę. Uroczysta inauguracja w Krasnymstawie

Blisko 300 tysięcy uczniów z Lubelszczyzny zasiadło dzis w szkolnych ławkach. Symbolicznym otwarciem nowego roku była wojewódzka inauguracja w Krasnymstawie z udziałem władz województwa.

Uroczyste otwarcie Alei Mistrzów Polskiej Ilustracji odbyło się w Krasnobrodzie we wrześniu 2023 roku
2 września 2025, 16:00

Dwie nowe artystki w alei. Dołączą do grona mistrzów ilustracji

Krystyna Michałowska i Wanda Orlińska będą mieć od wtorku (2 września) swoje tablice w Alei Mistrzów Polskiej Ilustracji w Krasnobrodzie. Artystki te dołączą do grona już wcześniej uhonorowanych tutaj twórców.
BKS Bodaczów nadal na czele, wysoka wygrana Korony Łaszczów. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

BKS Bodaczów nadal na czele, wysoka wygrana Korony Łaszczów. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Beniaminek z Hrubieszowa był największą niespodzianką pierwszych kolejek. Siedem punktów wywalczone w trzech spotkaniach było dużym zaskoczeniem. Jeszcze większym jest postawa Huraganu w Łaszczowie. Miejscowa Korona ograła go dość łatwo i zwyciężyła aż 5:0.
Lublin pamięta. 86. rocznica wybuchu II wojny światowej
galeria

Lublin pamięta. 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku, o świcie, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polskie Westerplatte. Wówczas historia – nie tylko naszego kraju, ale i całego świata – zmieniła swój bieg.
Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. Co się zmienia?
LISTA ZMIAN

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. Co się zmienia?

Początek września to nowy rok szkolny, a co za tym idzie: nowe rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Ten obowiązujący od 1 września został zaprojektowany na podstawie godzin kursowania obowiązujących do 27 czerwca. Ale jest trochę zmian.
Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, gdzie uroczystość rozpoczęcia nowego roku była połączona z pasowaniem na uczniów klas pierwszych.
ZDJĘCIA
galeria

Pierwszy dzwonek. Ponad 54 tysiące uczniów zaczyna naukę w lubelskich szkołach

Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy szkolne korytarze w Lublinie znów wypełnia gwar uczniów. To radość, ale też nowe wyzwania.

Wypadek na S19: Dwie osoby ranne. Duże utrudnienia w ruchu

Wypadek na S19: Dwie osoby ranne. Duże utrudnienia w ruchu

Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, na S19 na kierowców czekają duże utrudnienia: w stronę Rzeszowa ruch odbywa się pasem awaryjnym, a w stronę Lublina: prawym pasem ruchu na jezdni w kierunku Lublina.
Tak może wyglądać nowy dworzec autobusowy w Puławach
Puławy
galeria

Tak może wyglądać nowy dworzec autobusowy w Puławach

Puławski Ratusz udostępnił wizualizację przedstawiające to, jak może wyglądać nowy węzeł przesiadkowy planowany na placu po nieistniejącym już PKS. Koszt projektu, łącznie z zakupem kilku elektrycznych autobusów, wynosi prawie 24 mln zł.
Edach Budowlani przegrali z Juvenią. "Nie potrafimy przełamać fatum"

Edach Budowlani przegrali z Juvenią. "Nie potrafimy przełamać fatum"

W spotkaniu drugiej kolejki Edach Budowlani Lublin przegrali z Juvenia Kraków 10:22. Już do przerwy goście prowadzili 15:3.
Marek Walewander wszedł do obecnej RM Zamość z listy PiS. Zdobył wiosną zeszłego roku 690 głosów. Startujący z własnego komitetu Dariusz Zagdański mandatu nie zdobył. Poparło go zaledwie 143 wyborców. Jako kandydat na prezydenta zgromadził 799 głosów

Radny PiS przeprasza dawnego partyjnego kolegę. To efekt spotkania w sądzie

Zaczęło się w poprzedniej kadencji, skończyło w obecnej. Dariusza Zagdańskiego w Radzie Miasta Zamość już nie ma, ale na ostatniej sesji Marek Walewander przeprosił go słowa wypowiedziane na sesji, gdy jeszcze obaj mieli mandaty zdobyte z list Prawa i Sprawiedliwości.
Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
zdjęcia
galeria

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

Drzewko z dobrymi myślami, strefa ciszy i rozmowy z psychologiem – tak uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie rozpoczęli nowy rok szkolny. Akcja „Bezpieczny powrót do szkoły” ma ułatwić dzieciom i młodzieży wejście w szkolną codzienność i pomóc z czyhającymi na nie problemami.

Red Sielczyk pokonał Orła Czemierniki

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

W meczu drużyn z górnych rejonów tabeli LKS AGROTEX Milanów pokonał Az-Bud Komarówka Podlaska. KS Drelów wywiózł komplet punktów z terenu Sokoła Adamów. Wysokie zwycięstwa Absolwenta Domaszewnica i rezerw Podlasia Biała Podlaska
PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 