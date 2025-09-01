BKS Bodaczów nadal na czele, wysoka wygrana Korony Łaszczów. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Bohaterem spotkania został Mateusz Anioł. 20-latek futbolu uczył się przede wszystkim w Tomaszowie Lubelskim. Od kilku sezonów jednak jest w kadrze Korony, a sobotni występ pokazał, że może być ważną postacią tej drużyny. Anioł skompletował hat-tricka. Po golu dołożyli jeszcze: Michał Zawiślak i Maciej Wasyl. Wprawdzie w tabeli Huragan jest jeszcze przed Koroną, to jednak w najbliższych kolejkach z większym optymizmem w przyszłość mogą patrzeć w Łaszczowie.

Na czele tabeli pozostają niepokonane ekipy: BKS Bodaczów i Victoria Łukowa. Drużyna trenera Krzysztofa Hadło czwartą wygraną zanotowała w wyjazdowym spotkaniu z Potokiem Sitno (4:1). Z kolei Victoria pokonała w gościach Błękitnych Obsza 2:0.

Najwyżej w czwartej serii gier wygrał Gryf Gmina Zamość. Spadkowicz z IV ligi rozbił Spartę Łabunię aż 7:0. To najwyższy wynik w tym sezonie zamojskiej klasy okręgowej. Bohaterem przyjezdnych był Oleksndr Kushch-Vasylyshyn, który zapisał na swoim koncie cztery trafienia.

Wyniki

Olimpiakos Tarnogród – Omega Stary Zamość 2:3 (Bodek 64, Gardzielik 87 – Buczek 12, Dyrkacz 45+5, Mazurek 90-samobójcza) * Korona Łaszczów – Huragan Hrubieszów 5:0 (Anioł 6, 75, 80 Zawiślak 30, Wasyl 83) * Pogoń 96 Łaszczówka – Andoria Mircze 0:3 (Baran 26-z karnego, Turevich 45, 52-z karnego) * Graf Chodywańce – Huczwa Tyszowce 2:2 (Surmacz 14, Ciećko 30 – Stec 47, Ziółkowski 74) * Potok Sitno – BKS Bodaczów 1:4 (Drozdowski 30 – Dołba 2, Baran 52, S. Kurzawa 85, Wróbel 87) * Grom Różaniec – Roztocze Szczebrzeszyn 5:1 (Duchak 45+1, Volkadov 47, Perin 49, Kaproń 60, 65 – Fiedor 58) * Błękitni Obsza – Victoria Łukowa 0:2 (Stępień 24, Marzeda 90+2) * Sparta Łabunie – Gryf Gmina Zamość 0:7 (Kushch-Vasylyshyn 18, 50, 80 i 90), Vistovskyi 33, Jakub Zawadzki 62, Ziemba (67).