Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. czwartek, 2 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Dzisiaj
20:24
Strona główna » Sport

Crystal Palace FC nie dał szans Dynamu Kijów w meczu rozgrywanym na lubelskiej Arenie

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Crystal Palace to jedna z większych firm jaka w ostatnich latach zawitała na lubelską Arenę
Crystal Palace to jedna z większych firm jaka w ostatnich latach zawitała na lubelską Arenę (fot. DW)

Jeśli ktoś miał wątpliwości, który naród najbardziej w Europie kocha piłkę nożną, to po czwartkowym meczu na Arenie Lublin pomiędzy Dynamem Kijów i Crystal Palace F.C. już nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości. Takiego najazdu angielskich fanów chyba nikt się nie spodziewał.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Dobre połączenia lotnicze pomiędzy stolicą Wielkiej Brytanii, a Lublinem sprawiło, że na Arenie pojawiło około dwóch tysięcy fanów Crystal Palace. Zresztą w czwartek chyba każdy wiedział, że tego dnia wieczorem w Lublinie odbywa się wyjątkowe wydarzenie. Anglicy byli bowiem bardzo widoczni w centrum miasta, gdzie paradowali w klubowych koszulkach czy szalikach, zwiedzali miasto i stołowali się w lubelskich restauracjach. Na stadionie zresztą także nie było wątpliwości, kto, przynajmniej pod względem kibicowskim, jest tego wieczoru stroną dominującą. Fani z Londynu byli bardzo głośni, świetnie zorganizowani i stworzyli taką atmosferę, że momentami można było zastanawiać się czy przypadkiem nie przenieśliśmy się na Wyspy Brytyjskie. Delegacja fanów Dynama ginęła w huku stworzonym przez fanów Crystal Palace.

Początek meczu jednak rozczarował, bo długo pod obiema bramkami nie działo się nic ciekawego. Przewaga należała do gości z Wysp Brytyjskich, ale na boisku dominował właśnie futbol charakterystyczny dla tego regionu Europy Piłka latała dość wysoko, nie brakowało długich podań czy dośrodkowań w pole karne. Były też momenty niebezpieczne, tak jak ten z 25 min, kiedy na murawę groźnie upadł Taras Mychavko.

Stadion odleciał wreszcie w 31 min, kiedy kolejna centra w pole karne wylądowała na głowie Daniela Munoza. Kolumbijczyk, który w swoim dorobku ma medale Copa America, uderzył w przeciwny róg nie dając szans ukraińskiemu bramkarzowi. W końcówce pierwszej połowy Crystal Palace powinno podwyższyć prowadzenie, ale Borna Sosa z 5 trafił w Ruslana Neschereta. Błysk geniuszu widać było także u Japończyka Daichi Kamady, który w ostatniej akcji pierwszej połowy minął trzech rywali, ale jego strzał trafił już prosto w bramkarza Dynama.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił i nadal to Crystal Palace było stroną dominującą. W 55 min Anglicy nawet trafili do siatki, ale piękne wykończenie akcji przez Eddie Nketiaha nic nie dało, po londyńczyk był na spalonym. Chwilę później reprezentant Anglii zdobył gola już w prawidłowy sposób, a jego strzał poprzedziło piękne założenie siatki rywalowi przez Yeremi Pino.

Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Dynamo mocno odbiegało poziomem od czołowej ekipy Anglii, a kijowianie nie byli w stanie nawet wykorzystać faktu, że w ostatnich minutach meczu mieli liczebną przewagę. W 74 min za dwie błyskawicznie otrzymane żółte kartki z boiska wyleciał bowiem Sosa.

Dynamo Kijów – Crystal Palace F.C. 2:0 (1:0)

Bramki: Munoz (32), Nketiah (57).

Dynamo: Nescheret – Mykhavko (32 Voloshyn), Thiare, Bilovar, Tymchyk 81 Karavaiev), Brazhko, Dubinchak, Shaparenko (80 Blanuta), Yatsyk (66 Pikhalyonok), Yarmolenko (66 Ogundana), Guerrero.

Crystal Palace: Henderson, Guehi, Lacroix, Richards, Sosa, Hughes (51 Lerma), Wharton, Munoz (87 Cardines), Pino (68 Sarr), Kamada (68 Devenny), Mateta (46 Nketiah).

Żółte kartki: Thiare – Hughes, Sosa. Czerwona kartka: Sosa (74 min za dwie żółte). Sędziował: D’Hondt (Belgia). Widzów: 6839.

Dynamo Kijów przywiozło do Lublina rozgrywki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy

Kto zagra w Lublinie? Dynamo Kijów poznało swoich rywali w Lidze Konferencji Europy

Dotychczasowe mecze Dynama Kijów na Arenie Lublin nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem lubelskich kibiców

Dynamo Kijów zagra dzisiaj w Lublinie z angielskim Crystal Palace

Brytyczycy już w Lublinie. Fani Crystal Palace przed meczem z Dynamo
galeria
ZDJĘCIA

Brytyczycy już w Lublinie. Fani Crystal Palace przed meczem z Dynamo

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Dynamo Kijów Liga konferencji europy Crystal Palace

Pozostałe informacje

Crystal Palace to jedna z większych firm jaka w ostatnich latach zawitała na lubelską Arenę

Crystal Palace FC nie dał szans Dynamu Kijów w meczu rozgrywanym na lubelskiej Arenie

Jeśli ktoś miał wątpliwości, który naród najbardziej w Europie kocha piłkę nożną, to po czwartkowym meczu na Arenie Lublin pomiędzy Dynamem Kijów i Crystal Palace F.C. już nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości. Takiego najazdu angielskich fanów chyba nikt się nie spodziewał.

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”
zdjęcia
galeria

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

Gospodarczy potencjał regionu ponownie znalazł się w centrum uwagi. Podczas gali 29. edycji „Złotej Setki” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wyróżniono firmy napędzające rozwój Lubelszczyzny i kraju.
Dwie instytucje kultury i sportu dostały toyoty prosto z salonu

Dwie instytucje kultury i sportu dostały toyoty prosto z salonu

O takim prezencie chyba marzy każdy. Dwie instytucje z Białej Podlaskiej otrzymały toyoty C-HR prosto z salonu.
TS-11 "Iskra" to polski samolot szkoleniowy, który przez lata służył dęblińskim pilotom. Jeden z wycofanych ze służby egzemplarzy otrzymało Miasto Dęblin

Gdzie podziało się wyposażenie odrzutowca dla Dęblina? Pomnikowa "Iskra" okradziona

Żandarmeria Wojskowa w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące potencjalnej kradzieży wyposażenia kabiny pilota samolotu odrzutowego TS-11 "Iskra". Legendarny samolot ma trafić na pomnik w centrum miasta. Według burmistrza brakujące zegary były warte ok. 200 tys. zł.
Brytyczycy już w Lublinie. Fani Crystal Palace przed meczem z Dynamo
ZDJĘCIA
galeria

Brytyczycy już w Lublinie. Fani Crystal Palace przed meczem z Dynamo

W czwartek startuje piłkarska Liga Konferencji. Na pięciu polskich stadionach rozegrane zostaną mecze 1. kolejki. Jednym z tych obiektów będzie Arena Lublin. To tutaj w roli gospodarza Dynamo Kijów podejmie Crystal Palace. Od wczoraj miasto przeżywa najazd angielskich kibiców.

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
Zamość
galeria

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Pierwsza łopata została wbita kilka lat temu, a dzisiaj, w czwartek, 2 października, ogród sensoryczno-naukowy przy szkole został oficjalnie otwarty. To miejsce tworzyli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pomagali też sponsorzy oraz młodzież szkół średnich. Wkład finansowy ma też miasto.
Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
wideo
film

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się dzisiaj finał 29. edycji naszego plebiscytu „Złota Setka”. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na naszym kanale YouTube. Początek o godzinie 18.

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku
finanse

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości podatkowe w jednej z holdingowych spółek akcyjnych. Po przeprowadzonej kontroli i złożeniu korekt deklaracji firma wpłaciła ponad 73 mln zł zaległego podatku CIT wraz z odsetkami. To jedna z największych kwot odzyskanych przez KAS w tym regionie.
Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

Przed nami kolejna akcja szczepienia dzikich zwierząt przeciwko wściekliźnie. Główny Inspektorat Weterynaryjny ostrzega i radzi jak postępować ze szczepionką.
Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Było Dunder Mifflin, jest Enervate, redakcja lokalnej gazety. Premiera: 14 listopada.
Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Policjanci interweniowali w jednym z domów na terenie powiatu biłgorajskiego. Podczas zatrzymania 45-latka ujawnili przy nim amunicję myśliwską. Mężczyzna nie miał wymaganego pozwolenia, dlatego funkcjonariusze przeszukali jego miejsce zamieszkania.
Światowy Dzień Zwierząt w Lublinie. Adopcja, koncerty i atrakcje dla wszystkich
NASZ PATRONAT
4 października 2025, 12:00

Światowy Dzień Zwierząt w Lublinie. Adopcja, koncerty i atrakcje dla wszystkich

W najbliższą sobotę, w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od koncertów i występów artystycznych, po zajęcia sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Jednak najważniejsi będą podopieczni szukający kochającego domu.
Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę. Miał 2 promile i jechał bez prawa jazdy

Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę. Miał 2 promile i jechał bez prawa jazdy

Policjant z lubelskiej drogówki miał wolne. Zauważył jednak kierowcę Renault, który nie trzymał toru jazdy - a to zwalniał, a to przyspieszał. Funkcjonariusz podejrzewał, że kierujący może być w stanie nietrzeźwości. I przeprowadził interwencję. Zatrzymanemu grozi teraz do trzech lat pozbawienia wolności.

Pałac Zamoyskich to okazały budynek. Mógłby wyglądać pięknie, ale od lat, niestety, niszczeje
galeria

Prezydent listy pisze, ministerstwo nie odpowiada. Chodzi o Pałac Zamoyskich

Pomysł nie jest nowy, a list wysłany do ministerstwa nie jest pierwszym. Ale na poprzednie żadna odpowiedź nie nadeszła, więc prezydent Zamościa postanowił przypomnieć się resortowi kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o przejęcie i zagospodarowanie Pałacu Zamoyskich.
Wprowadzenie nowego dyrektora

Poprzedni kapitan odszedł na emeryturę. Nowy dyrektor więzienia to też kapitan

Zakład karny w Białej Podlaskiej ma nowego dyrektora. Kapitan Dariusz Kielak odszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął kapitan Adrian Małecki.
PKO BP EKSTRAKLASA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Górnik Zabrze 1-1
Korona Kielce - Lechia Gdańsk 3-0
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2-2
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-0
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2
Widzew Łódź - Raków Częstochowa 0-1
Wisła Płock - GKS Katowice 1-1
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 4-0
Motor Lublin - Radomiak Radom 2-2

Tabela:

1. Górnik 10 19 15-8
2. Cracovia 9 18 17-10
3. Korona 10 18 14-7
4. Jagiellonia 9 18 16-12
5. Wisła Płock 9 17 11-6
6. Legia 9 15 12-6
7. Lech 9 15 17-16
8. Zagłębie 9 13 20-13
9. Radomiak 10 12 17-18
10. Motor 9 11 11-14
11. Raków 9 11 10-13
12. Widzew 10 10 13-13
13. Pogoń 10 10 14-19
14. Bruk-Bet 10 9 13-17
15. Arka 10 9 5-14
16. Katowice 10 8 11-21
17. Piast 8 7 7-9
18. Lechia 10 6 18-25

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 