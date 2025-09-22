Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

(fot. Wojciech Szubartowski)

Rozmowa z Dominiką Ullmann, koszykarką Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin

Co było najmocniejszą stroną Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin w wygranym 70;67 pierwszym meczu kwalifikacji Euroligi z DVTK Hun-Therm?

- Myślę, że defensywa. W momencie, kiedy zmieniłyśmy sposób bronienia, to było dobrze. Podkoszowe zawodniczki również zrobiły dobrą robotę. Cieszę się, że udawało się nam dostarczać im piłki.

W mojej ocenie również dobrze wyglądała tranzycja z obrony do ataku...

- Chciałyśmy grać szybko, aby rywalki nie zdążyły ustawić obrony. W pierwszej połowie to nam wychodziło, w drugiej mniej. Wówczas jednak miałyśmy inne mocne punkty.

Pani w końcówce wyjątkowo często stawała na linii rzutów wolnych...

- To prawda. Nie zawsze byłam skuteczna, ale chciałam utrzymać koncentrację i dołożyć swoją cegiełkę do tego zwycięstwa.

Czy DVTK Hun-Therm was czymś zaskoczył?

- Nie spodziewałyśmy się, że otworzą mecz trójkami. Wręcz chciałyśmy je w tym elemencie odpuścić i nakłonić do rzucania. Okazało się, że trafiały prawie wszystko, więc w trakcie meczu trzeba było zmienić obronę. Nie do końca znałyśmy przeciwniczki. One zagrały mało spotkań przedsezonowych, więc scouting był bardzo utrudniony.

Czy były czarne myśli w momencie, kiedy w czwartej kwarcie przegrywałyście już różnicą 9 punktów?

- Nie. Wszystkie chciałyśmy wygrać, bo wiedziałyśmy, że to ważny mecz.

Trzy punkty zaliczki to dużo czy mało?

- Bardzo mało. Jedziemy na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki.

e-Wydanie

Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

Rozmowa z Dominiką Ullmann, koszykarką Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin
PKO BP EKSTRAKLASA
9. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Korona Kielce 0-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań 0-2
GKS Katowice - Cracovia 0-3
Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3-2
Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3-4
Radomiak Radom - Piast Gliwice 1-0
Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1-1
Zagłębie Lubin - Motor Lublin 2-2
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok 0-1

Tabela:

1. Górnik 9 18 14-7
2. Cracovia 8 17 16-9
3. Wisła Płock 8 16 10-5
4. Jagiellonia 7 16 14-10
5. Korona 9 15 11-7
6. Lech 7 13 13-12
7. Legia 7 11 11-6
8. Radomiak 9 11 15-16
9. Zagłębie 8 10 16-13
10. Widzew 9 10 13-12
11. Motor 8 10 9-12
12. Pogoń 9 10 14-18
13. Bruk-Bet 9 9 11-13
14. Arka 9 9 5-10
15. Raków 7 7 7-11
16. Katowice 9 7 10-20
17. Lechia 9 6 18-22
18. Piast 7 4 3-7

