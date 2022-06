Gala Strife 2 w Grupa Azoty Arena

Po pierwszej bardzo udanej i zbierającej wysokie oceny gali, przyszedł czas na kolejną odsłonę spotkania wojowników, którzy na co dzień ciężko pracują nad formą i techniką.

W walce wieczoru zmierzą się mający swoje doświadczenie w KSW Bartłomiej Kopera z Gruzinem Romanem Kurashvili, jednym z czołowych zawodników MMA na Kaukazie. Niewątpliwą wartością dodaną do gali Strife 2 jest starcie kobiet. Naprzeciwko siebie stanął Róża Gumienna, która na swoim koncie ma m.in. brązowy medal Mistrzostw Świata w formule walk K1 oraz Brazylijka Kethylen Rothenburg. Trzeba jednak pamiętać, że gala Strife 2 to nie tylko sprawdzeni i znani w środowisku zawodnicy, ale to również szansa dla młodych, obiecujących, lokalnych zawodników. Tak było w przypadku pierwszej edycji i podobnie jest teraz. W oktagonie zobaczymy 3 „naszych” zawodników tj. Kacper Cholewa, Łukasz Nowak i Kamil Gawryjołek.

Jak podkreślają organizatorzy gali Strife 2 ich nadrzędnym celem było i nadal jest tworzenie w Puławach jednej z najlepszych i najbardziej profesjonalnych gal MMA po tej stronie Wisły i jak pokazują opinie po pierwszej edycji cel został w 100% zrealizowany. A jak będzie wyglądała druga odsłona, o tym można się przekonać osobiście już w najbliższą sobotę – 25 czerwca. Otwarcie bram o godz. 18:00.