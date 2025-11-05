Galiczanka Lwów rozbiła KPR Gminy Kobierzyce

Popularne „Kobierki” z pewnością nie będą dobrze wspominać wycieczki do województwa lubelskiego. Zakończyła się ona bowiem dwiema porażkami – najpierw z PGE MKS El-Volt Lublin, a w środę z Galiczanką Lwów, która w roli gospodarza gra w Biłgoraju.
Ukrainki swój sukces zawdzięczają świetnej drugiej połowie, w której potrafiły zbudować całą przewagę. W 36 min na tablicy wyników był bowiem jeszcze remis. Bohaterką Galiczanki była Svitlana Hawrysh, która zdobyła aż 10 bramek. (kk)
Galiczanka Lwów – KPR Gminy Kobierzyce 29:21 (13:11)
Galiczanka: Poliak – Havrysh 10, Dmytryshyn 6, Tkach 4, Kozak 3, Kolodiuk 3, Lakatosh 2, Markevych 1, Diachenko, Prokopiak, Stadnyk, Kary: 10 min.
Kobierzyce: Saltaniuk, Chojnacka – Mączka 5, Buklarewicz 3, Kostuch 3, Ważna 3, Drażyk 2, Wiśniewska 2, Gakidova 2, Stapurewicz 1, Shukal, Kucharska, Arcisevskaja, Zimnicka. Kary: 14 min.
Sędziowali: Kuliński (Łódź), Rogala (Tomaszów Mazowiecki). Widzów: 160.