Sport
Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin); W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Autor: Kamil Kozioł
(fot. Wojciech Szubartowski)

Rozmowa z Karolem Kowalewskim, trenerem AZS UMCS Lublin

Jak oceni pan mecz z Basket Namur Capitale, który zakończył się waszym wysokim zwycięstwem?

- Cieszy mnie wysoka skuteczność, szczególnie w pierwszej połowie. Chcę, aby mój zespół grał tak zawsze. Małym przełamaniem był mecz w Gdyni, gdzie byliśmy lepszym zespołem i odnotowaliśmy ważne wyjazdowe zwycięstwo. To właśnie tam kliknęło.

Co sprawiło, że wasza skuteczność tak mocno się poprawiła?

- Sam chciałbym wiedzieć. Ciężko pracujemy każdego dnia. Mamy 12 różnych organizmów i 12 różnych kobiet. Nie jest łatwo to wszystko pogodzić. Jesteśmy na fali wznoszącej i oby udało nam się to utrzymać do czasu przerwy na reprezentację.

Mecze jednak się nawarstwiają. Jak radzicie sobie z tymi obciążeniami?

- Po wygranych o regenerację zawsze jest łatwiej. Wiadomo, że jesteśmy zmęczeni. Mieliśmy ciężkie wyjazdy, ale trzeba podziękować klubowi, bo wszystko było świetnie zorganizowane. Meczów jest dużo i musimy trochę zejść z obciążeń treningowych.

W niedzielę gracie ze Ślęzą Wrocław...

- Ślęza jest wymagającym zespołem, gra w europejskich pucharach i ma szerszą kadrę niż w poprzednim sezonie. Oglądaliśmy już mecze Ślęzy i w meczu z Namur już przećwiczyliśmy pewne rzeczy.

Pod pana sterami rozkwita talent Dominiki Ullmann. To rzeczywiście tak duży talent na jaki się zapowiada?

- Dominika Ullman to duży talent. Dużo z nią pracujemy, zwłaszcza nad pewnością siebie. Jak u niej głowa funkcjonuje, to mamy klasowego zawodnika. Życzyłbym sobie, żeby ona jak najczęściej grała na wysokim poziomie. Ludzi, którzy potrafią tak trafiać do kosza z daleka za dużo nie ma.

W FIBA EuroCup jesteście już bardzo blisko wyjścia z grupy. Czujecie, że to jest już na wyciągnięcie ręki?

- Celem od samego początku jest wyjście z grupy i jesteśmy tego blisko. Mamy ambicje, aby pójść dalej, spotkać dużą firmę i zrobić niespodziankę.

Czy jest dla pana ważne zajęcie pierwszego miejsca w grupie?

- Tak, bo po fazie grupowej jest robiony ranking. Im wyżej w nim się jest, tym mamy słabszego rywala w pierwszej rundzie. Mamy jeszcze mecz z Serbkami oraz z Hozono Global Jairis i zrobimy wszystko, aby zwyciężyć.

W waszym zespole jest nowa zawodniczka, Dragana Stanković...

- Dragana nie grała przez ostatnie 5 miesięcy i potrzebuje jeszcze trochę czasu. Na świeżości zagrała w Gdyni, ale widać, że braki jeszcze są. Jest doświadczoną zawodniczką, która swoje w życiu zarówno wygrała, jak i przegrała. Spotykamy się już po raz czwarty, więc znamy się bardzo dobrze. Dragana na pewno będzie gotowa na najważniejsze mecze.

W meczach Orlen Basket Ligi Kobiet mogą grać tylko cztery zagraniczne zawodniczki. Wy macie ich więcej. Czym będzie pan kierował się przy wyborze meczowej kadry?

- Jest dużo czynników, na które zerkamy. To na pewno dla nas komfort. Ale też motywacja dla dziewczyn na treningach. One mają swoje ambicje i każda chce grać jak najwięcej. Przed meczem z Gdynią decyzję podjęliśmy z samego rana. Lubimy czasami je w niepewności potrzymać i zarazem przeciwnika. Dziewczyny się znają i plitkują między sobą. Niech trener rywali wie o naszej decyzji jak najpóźniej.

Rozmowa z Karolem Kowalewskim, trenerem AZS UMCS Lublin
Od nowego roku osoby organizujące pogrzeb będą mogły liczyć na wyższe wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 do 7 tysięcy złotych. To pierwsza podwyżka tego świadczenia od wielu lat.
Co roku po 1 listopada w Polsce przybywa nawet 120 tysięcy ton odpadów cmentarnych – wynika z szacunków Stowarzyszenia „Polski Recykling”. To przede wszystkim znicze, sztuczne kwiaty i inne dekoracje. Eksperci apelują, by myśleć o ekologii także podczas wizyt na grobach.
Nietrzeźwy 63-letni rowerzysta został potrącony przez kierującego samochodem dostawczym marki Citroen. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

We wszystkich świętych lublinianie tłumnie ruszyli odwiedzać groby najbliższych.

W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Jesień jest, jadalne kasztany w sklepach są. Oto przepisy na ten wyjątkowy przysmak.
Lubelscy policjanci prowadzą działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Wszystkich Świętych”. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich oraz o płynność ruchu na głównych trasach dojazdowych. Wzmożone siły policyjne pełnią służbę zarówno na drogach, jak i w rejonach cmentarzy.
Część klientów biura podróży ITAKA mogła stracić dane logowania po ataku hakerskim na spółkę Nowa Itaka. O incydencie poinformował w sobotę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firma potwierdziła, że nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do danych części użytkowników.
W niedzielę o godz. 11.45 Górnik Łęczna zagra najważniejszy mecz jesieni. Rywalem będzie Pogoń Szczecin
Dzień Wszystkich Świętych to moment, w którym szczególną pamięć kierujemy ku tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na cmentarzach, przy pomnikach i mogiłach rozsianych po całej Lubelszczyźnie żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapalają setki zniczy.

Robbi Ryan (z piłką) to jedna z liderem lubelskiej drużyny

AZS UMCS Lublin w niedzielę zmierzy się ze Ślęzą Wrocław

Nie ma czasu na odpoczynek. Po kapitalnym, czwartkowym występie w FIBA EuroCup koszykarki AZS UMCS Lublin szybko wracają do rywalizacji na krajowym podwórku. W niedzielę o godz. 18 zagrają u siebie z 1KS Ślęzą Wrocław.
Zamkną Plac Zamkowy. Utrudnienia przez ponad 10 dni

Zamkną Plac Zamkowy. Utrudnienia przez ponad 10 dni

Kierowcy parkujący lub przejeżdżający przez Plac Zamkowy muszą przygotować się na utrudnienia. Od 3 do 13 listopada plac będzie całkowicie zamknięty dla ruchu i wyłączony z możliwości pozostawiania tam auta.

Palikot: Nie jestem samobójcą. Przeżyję moich wrogów

Spowiedź Janusza Palikota w długiej rozmowie z Janem Mazurkiem, specjalnie dla czytelników Dziennika Wschodniego. 61-latek rozlicza się z utraty majątku i godności, pobytu w areszcie, wielomilionowych długów i pięciu tysięcy poszkodowanych wierzycieli. Opowiada też o podejrzeniu zawału, piętnie oszusta, skandalach, bezdomności, alkoholu i życiu.
Pamięć o tych, których już nie ma. Wspomnienie zmarłych z regionu, Polski i świata

Odeszli, lecz wciąż są obecni – w tym, co stworzyli, w ideach, które głosili, i w pamięci tych, którzy ich znali. Wspominamy ludzi, którzy zostawili po sobie trwały ślad: twórców, naukowców, duchownych, społeczników i artystów z Lublina, regionu, Polski i świata. Zobaczcie naszą galerię, którą przygotowaliśmy z tej okazji.

Dziewczyna z Kalinowszczyzny

Ciągnęło mnie na tę ulicę i równocześnie się jej bałam. Lęk mieszał się z ciekawością, a dziecięca intuicja podpowiadała mi, że to miejsce naznaczone tragiczną historią i tajemnicą. Rzadko widywało się na niej ludzi, rzadko przejeżdżały tamtędy samochody. Ulica Kalinowszczyzna była gęsto wypełniona smutkiem.

PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock 1-1

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Wisła Płock 12 22 16-9
4. Cracovia 12 21 21-14
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Radomiak 13 16 23-23
12. Widzew 13 16 20-20
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

