Aleksandra Kuczyńska (Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin): Z czasem trener coraz bardziej mi ufał

Można powiedzieć, że przez cały sezon wspinałaś się na dosyć wysoką górę. Szukałaś coraz więcej minut na parkiecie, trener Krzysztof Szewczyk częściej na ciebie stawiał, wychodziłaś nawet w pierwszym składzie. Zapracowałaś sobie na udany debiut w ekstraklasie.

– Mogę na pewno powiedzieć, że był to dla mnie trudny sezon. Wróciłam po czteromiesięcznej przerwie, bo miałam problemy z sercem. Z tego powodu było mi naprawdę ciężko. Przed sezonem nie wiedziałam, czy w ogóle będę mogła teraz grać. Ciągle to były dla mnie wyzwania i właśnie wspinanie się po tej górze. Myślę, że z czasem trener coraz bardziej mi ufał i dawał mi więcej szans. Mogę powiedzieć, że wykorzystywałam je jak najlepiej potrafiłam. Dlatego z czasem wyglądało to coraz lepiej.

Trener miał wobec ciebie jakieś oczekiwania, czy dał ci przestrzeń do pracy nad swoją grą?

– Raczej to było na zasadzie tych szans, które dostawałam. Wykorzystywałam je swoją grą, że tak powiem. Trener mówił o jakiejś fantazji, którą w sobie mam. Dlatego próbowałam ją pokazywać i to się udawało. Takich rozmów o oczekiwaniach nie było.

Czujesz, że był duży przeskok pomiędzy tym, co do tej pory znałaś, a grą w Energa Basket Lidze Kobiet i EuroCup?

– Tak, to jest na pewno duży przeskok, bo wcześniej grałam w pierwszej lidze. Przeskoczyć z pierwszej ligi do ekstraklasy jest na pewno ciężko, bo poziom umiejętności jest zdecydowanie większy. Też ta fizyczność, której mi brakuje i nad czym będę musiała popracować... Mogłam często odczuwać te różnice. Do tego te wszystkie wyjazdy – pierwszy raz się spotkałam z czymś takim, że co chwilę miałyśmy jakiś wyjazd i to nie były tylko podróże po Polsce, ale także po Europie. To też było dla mnie ciężkie i coś nowego, ale zawsze było to super doświadczenie, także jestem bardzo zadowolona.

Jak zniosłaś ten sezon fizycznie, zdrowotnie? Były jakieś momenty słabości?

– Na pewno były momenty słabości fizycznej. Pamiętam po meczu w Polkowicach, jak nie było naszej podstawowej rozgrywającej (Aleksandry Stanacev – dop. red.) i dostałam wtedy 30 minut od trenera, to potem czułam dużą różnicę. Fizycznie było bardzo ciężko, ale była pomoc fizjoterapeuty i tak dalej, ciągle się trenowało i to wszystko jakoś funkcjonowało. Będzie tylko coraz lepiej.

W tym sezonie obowiązywał nowy przepis dla młodych zawodniczek. Skorzystałaś na tym?

– Według mnie, zdecydowanie było to dla mnie plusem, bo taka zawodniczka musi być na boisku, więc trener czasem patrzy też po prostu na to, która z nas ma dobry dzień oraz na przeciwników – która z nas ma przewagę. W każdym meczu mógł pozwolić grać jednej z nas, a potrzebowałyśmy też zmian. Była to dla nas duża szansa, bo nie wiem, czy bez tego przepisu dostawałybyśmy szanse. Teraz jesteśmy bardzo potrzebne zespołom w polskiej lidze.

Czy w tym sezonie był jakiś szczególny moment, poza zdobyciem wicemistrzostwa Polski, który zapadł ci w pamięć?

– Myślę, że mógł to być mecz w EuroCup z Lyonem. Było to dla mnie naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Kiedy byłyśmy na tej sali, to jest taki zespół, gdzie były prawdziwe gwiazdy – na przykład Julie Allemand, która jest rozgrywającą, a to jest moja pozycja. Fajnie się patrzyło na te zawodniczki i fajnie, że była okazja się z nimi zmierzyć. W Lyonie jest to dla ludzi widowisko. Było widać, jak tam ludzie się cieszą i bawią tą koszykówką.