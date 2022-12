EuroCup: Polski Cukier AZS UMCS kontra BCF Elfic Fryburg

Akademiczki zakończyły fazę grupową z bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek. Taki sam dorobek miała ekipa ze Szwajcarii, która podobnie, jak Polski Cukier AZS UMCS zakończyła zmagania na drugim miejscu.

Zespół z Fryburga mierzył się z: SL Benficą, Basket Namur Capitale i T71 Diddeleng, a obie porażki poniósł w starciach z koszykarkami z Portugalii.

– Liga szwajcarska nie jest ,,topową” w Europie, ale drużyna z Fryburga jest mocna. Wyszła ze swojej grupy, więc to pokazuje, że jest silnym zespołem. Nie mamy jednak kompleksów i naszym celem jest przejście do kolejnej rundy. Chcemy powtórzyć sukces z zeszłego sezonu. Część dziewczyn została na kolejny sezon, bo gramy w EuroCupie, część dziewczyn do nas dołączyła właśnie przez możliwość gry w tych rozgrywkach. To dla nich, jak i całego klubu, są bardzo ważne rozgrywki, bo możemy pokazać się w Europie. To ma spore znaczenie, dlatego chcemy zajść jak najwyżej – zapewnia trener Szewczyk cytowany przez klubowy portal.