Euroliga już w czwartek zawita do Lublina!

Wszyscy liczą, że po dwóch wyjazdowych porażkach lublinianki tym razem pokonają rywalki. Przypomnijmy, że do tej pory Polski Cukier AZS UMCS musiał uznać wyższość zarówno włoskiego Beretta Famila Schio (50:70), jak i hiszpańskiej Valencii (45:64). Mistrzynie Polski nie grały jednak w pełnym składzie, bo ostatnio w kadrze zabrakło nie tylko: Channon Fluker, ale i Reki Bernath.

– Za nami dwa bardzo ciężkie spotkania, bo graliśmy z trzecią drużyną poprzedniej edycji, jak również z Valencią, która jest legendą koszykówki europejskiej. Posiada ona najbardziej znaną akademię koszykówki w Europie. Wiedzieliśmy, że mamy mało szans, jeżeli chodzi o te dwa mecze. Szczególnie w drugim spotkaniu, kiedy byliśmy osłabieni. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Nie odpuściliśmy, mamy bardzo dobrze zorganizowany zespół w obronie i pokazujemy to w każdym spotkaniu. Wiadomo, że zdobywanie punktów z najlepszymi przychodzi bardzo ciężko i tutaj niestety było to widoczne zarówno w meczu z Włoszkami, jak i z Hiszpankami, ale myślę, że wszystko przed nami. Teraz starcie z Rumunkami, później mamy mecz w Miszkolcu. Na pewno te dwie drużyny będą bardziej zbliżone poziomem do naszego zespołu i będziemy mieli szansę pokazać, na co nas stać – mówi na klubowym portalu Rafał Walczyk, prezes klubu z Lublina.

Czy akademiczki są gotowe na czwartkowe spotkanie? – Dopinamy jeszcze tylko kosmetyczne sprawy. Myślę, że wszystko na ten moment jest zorganizowane tak, że bez problemów mecz w Lublinie powinien się odbyć i będziemy świadkami pierwszego w historii naszego miasta meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej koszykówki kobiet w Europie – wyjaśnia prezes Walczyk.

Bilety można kupić w klubowym sklepie internetowym pod adresem: https://sklepazsumcs.pl. Normalna wejściówka kosztuje 20 zł, a ulgowa 15 zł.

– Problemem była pojemność hali, bo standardy FIBA mówią o minimum 2000 miejscach dla kibiców. My ilość tych miejsc troszeczkę zwiększyliśmy różnymi sposobami. Dołożyliśmy kilka miejsc w sektorach, które możemy teraz wykorzystywać. Zmieniliśmy salę VIP, tak aby tam też można było w inny sposób podejmować naszych gości. Dokładając do tego jeszcze promocję prowadzoną w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej i branding, który nam doszedł, to na pewno jest to ogromne wyzwanie logistyczne dla całego klubu, dla całej organizacji. Jestem przekonany, że temu podołamy – zapewnia prezes Walczyk.