Europa czeka, czas na ligę. W niedzielę lubelskie "Pszczółki" zmierzą się z Energą Toruń

Lublinianki do tej pory mają wiele powodów do radości. W pokonanym polu zostawiły 1KS Ślęzę Wrocław, GTK Gdynia i PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski. Z kolei torunianki przegrały w lidze z Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz i Ślęzą, a pokonały GTK.

Energa to zespół, który w ostatnich latach zmaga się dużymi problemami finansowymi i organizacyjnymi. W ubiegłym sezonie z drużyny odchodziły zawodniczki, ze względów zdrowotnych z funkcji trenera musiał także zrezygnować Tomasz Herkt. Ekstraklasę udało się jednak uratować. Posadę szkoleniowca, już pełnoprawnie, objęła Emilia Lamparska (znana również pod nazwiskiem Tłumak), która w minionych rozgrywkach zapełniła tę lukę w sztabie. Co ciekawe, wieloletnia koszykarka „Katarzynek” jest także zgłoszona do ligi jako zawodniczka. Póki co nie oglądaliśmy jej jeszcze w akcji.

Pod względem składu osobowego Energa jest bardzo podobnie zbudowana do „Pszczółek”. Filarami drużyny są zagraniczne koszykarki, wspierane przez młode Polki. Najbardziej doświadczona jest ta zawodniczka, która dołączyła do koleżanek jako ostatnia – Oumoul Sarr. 37-letnia Senegalka (jak podaje agencja The Players Pick, ma ona też hiszpański paszport) niemal całą swoją zawodową karierę spędziła w Hiszpanii, ale grała również w lidze ekwadorskiej i meksykańskiej. Bardzo dobrze spisała się w dwóch starciach w Energa Basket Lidze Kobiet, zdobywając 22 i 12 punktów.

W Toruniu postawiono jeszcze na Amerykanki Tyler Scaife (13.7 pkt.) i Quinntavię Bennett (11.3 pkt. oraz 5.7 zb.) oraz Brytyjkę Evelyn Adebayo (7 pkt.). Z Polek wyróżnia się 20-letnia Aleksandra Pszczolarska, która notuje średnio 10.7 punktu.

W czwartek lubelskie koszykarki rozegrały swój trzeci mecz w EuroCup. W hali MOSiR podejmowały białoruski BC Horizont Mińsk. Po nerwowych 40 minutach przegrały 50:62.

Początek domowego starcia Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin z Energą Toruń zaplanowano na niedzielę na godz. 18.

===

Bogdanka wsparła seniorki

Lubelski Węgiel „Bogdanka” dołączył do grona sponsorów, którzy wspomagają drużynę ekstraklasowych koszykarek Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Spółka przekazała pieniądze, które trafiły na konto zespołu. Obie strony prowadzą także dalsze rozmowy w sprawie nawiązania długotrwałej współpracy w zakresie koszykówki kobiet.