Gorzów Wielkopolski zdobyty. Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin z kolejną wygraną

Trudno było wskazać faworyta tego spotkania – z jednej strony była to wyjazdowa konfrontacja dla lublinianek, a z drugiej gorzowianki nie zdążyły jeszcze wejść w rytm meczowy po długiej przerwie od koszykówki. To odbiło się na ich dyspozycji – piłka nie „kleiła się” do rąk, a obrona łatwo dawała się ogrywać. Trener Dariusz Maciejewski aż kipiał ze złości przy linii bocznej, ale trudno mu się dziwić, bo jego podopieczne wypadały blado na tle „Pszczółek”. Kropkę nad „i” równo z syreną kończącą pierwszą kwartę postawiła jeszcze Karolina Poboży i było 21:12.

W kolejnej partii akademiczki z Lublina dalej parły pewnie przed siebie. Pokazywały się z lepszej strony w ofensywie, wykorzystując tyle miejsca do rozprowadzenia ataku, ile pozostawiały im rywalki. A było go całkiem sporo. Ponownie najlepszym strzelcem była Amerykanka Morgan Bertsch, która już do przerwy uzbierała 19 punktów. W gorzowskiej ekipie najprzyjemniejszą dla oka koszykówkę prezentowała za to Bułgarka Borislava Hristova – potrafiła wejść pod kosz z obrotem i trafić do obręczy oraz posłać koleżance podanie bez patrzenia. Za styl punktów się jednak nie przyznaje – do przerwy goście wygrywali 44:28.

Gospodynie musiałyby zdecydowanie poprawić swoją grę, żeby chociaż myśleć o zniwelowaniu strat. Nie było jednak co na to liczyć, bo trener Dariusz Maciejewski nie miał żadnego asa w rękawie. Talia, którą trzymał w ręce, nie była na tyle mocna, aby zagrozić „Pszczółkom”. Lublinianki regularnie powiększały swoja przewagę – świetne spotkanie rozegrała Morgan Bertsch, która zdobyła 32 punkty, co jest drugim najlepszym wynikiem w całej Energa Basket Lidze Kobiet w tym sezonie.

Trzecią kwartę lublinianki wygrały 15:12, a ostatnią 22:19. Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim zakończyło się wynikiem 81:59. Był to ostatni mecz podopiecznych Krzysztofa Szewczyka przed przerwą reprezentacyjną.

===

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 59:81 (12:21, 16:23, 12:15, 19:22)

Pszczółka: O’Neill 7, Sklepowicz 4, Pavel 10, Fassina 16, Bertsch 32 – Milazzo 2, Niedźwiedzka, Poboży 6, Kośla 3, Duchnowska 1, Trzeciak.

Gorzów: Green 4, Szott-Hejmej 7, Gustafson 9 (10 zb.), Doyle 14, Owczarzak 10 – Dźwigalska, Kaczmarczyk, Hristova 15, Matkowska.

Sędziowie: Marcin Bieńkowski, Maciej Krupiński, Arnauld Kom Njilo.