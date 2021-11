Jedna wygrana i jedna przegrana Polek w eliminacjach do EuroBasketu 2023

Mowa o Zuzannie Sklepowicz, która pojawiła się na parkiecie w meczu z Albanią oraz Turcją. Z pierwszym z tych rywali Biało-Czerwone zmierzyły się w czwartek w Gnieźnie i doszczętnie rozbiły drużynę gości – 125:19. Wynik mówi w zasadzie wszystko, Albanki zdobyły pierwsze punkty dopiero po pięciu minutach gry, kiedy przegrywały już 0:17.

Najlepiej punktującą zawodniczką tego starcia była Agnieszka Skobel, która uzbierała 19 "oczek". Zuzanna Sklepowicz spędziła na parkiecie niecałe 23 minuty, a w tym czasie zdobyła 6 punktów, miała 7 asyst, 4 zbiórki i 3 przechwyty.

Trzy dni później Polki pojechały do Izmitu na mecz z reprezentacją Turcji. To najmocniejszy przeciwnik w grupie, co było zresztą widać. Podopieczne Marosa Kovacika zdobyły jedynie 41 punktów przy 52 "oczkach" Turczynek. Tym razem Zuzanna Sklepowicz dostała od trenera nieco ponad 10 minut do spożytkowania – zdobyła tylko 3 punkty, wszystkie z "osobistych".

Polki zajmują drugie miejsce w grupie D, przed nimi są Turczynki, a za nami Słowenki i Albanki.

Powołanie do reprezentacji narodowej otrzymała także Słowaczka Ivana Jakubcova z Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Razem z koleżankami zmierzyła się w grupie H z Włoszkami i Szwajcarkami. W pierwszym przypadku Słowaczki przegrały w Pieszczanach 66:69 (Ivana Jakubcova: niecałe 27 minut, 9 punktów, 10 zbiórek), a potem wygrały we Fryburgu 65:50 (Ivana Jakubcova: ponad 25 minut, 16 punktów, 9 zbiórek). Obecnie reprezentacja Słowacji zajmuje drugie miejsce w grupie w kwalifikacjach, za Włochami, a przed Szwajcarią i Luksemburgiem.

Kolejne mecze w ramach eliminacji do EuroBasketu 2023 zostaną rozegrane w listopadzie 2022 roku.