Koniec przygody z EuroCup. Pszczółka Polski Cukier przegrała we Francji z Lyon ASVEL Feminin

Początek tego meczu mógł zwiastować, że będziemy świadkami wyrównanej rywalizacji. Lublinianki wprawiły rywalki w osłupienie, przeprowadzając jedną skuteczną akcję za drugą. Efekt był taki, że zielono-białe prowadziły 8:0. Francuzki otrząsnęły się na tyle, że doprowadziły do remisu. Potem spotkanie przypominało przeciąganie liny – kiedy „Pszczółki” prężyły muskuły, to za chwilę odpowiadały im gospodynie sobotnich zmagań. Po 10 minutach było 19:18 dla przyjezdnych.

Jednak już w drugiej kwarcie akademiczki napotkały na solidną zaporę w postaci defensywy zespołu z Francji. Zdecydowanie brakowało punktów czołowego strzelca w ekipie Krzysztofa Szewczyka, czyli Kamiah Smalls. To nie było także dobre spotkanie w wykonaniu Aleksandry Stanacev. Z kolei „Lwice” odrobiły lekcję z ubiegłego tygodnia i nie marnowały dogodnych okazji do powiększania prowadzenia. Dzięki temu wygrywały przed przerwą 48:35.

Lublinianki pokazały już w tym sezonie, że nawet takie straty można odrabiać. Potrzebna była do tego jednak determinacja całej drużyny, a tego na zachodzie Europy zabrakło. W trzeciej kwarcie oglądaliśmy zupełną dominację Lyon ASVEL Feminin i bezradność lubelskich „Pszczółek”. Dość powiedzieć, że zielono-białe zdobyły zaledwie 3 punkty (za sprawą Martiny Fassiny i Kamiah Smalls), a ich rywalki aż 19. To przesądziło sprawę awansu do kolejnej fazy EuroCup. Po pół godzinie gry było 67:38 dla Francuzek, a po ostatnim gwizdku 78:54.

===

Lyon ASVEL Feminin – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 78:54 (18:19, 30:16, 19:3, 11:16) [144:120 w dwumeczu]

Pszczółka: Jakubcova 10, Mack 16, Fassina 15, Smalls 1, Stanacev 2 – Kuczyńska 6, Kurach 4, Sklepowicz, Niedźwiedzka, Trzeciak.

Lyon: Crvendakić 15, Chartereau 8, Allemand 7, Johannes 15, Burdick 6 – Jocyte 2, Tanqueray 2, Malonga 2, Badiane 8, Chevaugeon 13.

Sędziowie: Jasmina Juras (Serbia), Peter Praksch (Węgry), Juozas Barkauskas (Litwa).