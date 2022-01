Koronawirus w Pszczółce Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Mecz w 1/8 finału EuroCup przełożony

To nie pierwsza taka sytuacja w tym sezonie. Tak samo było pod koniec listopada 2021 roku, kiedy to pozytywne wyniki testów mieli trener Krzysztof Szewczyk i trzy zawodniczki. Wtedy "Pszczółki" poleciały na mecz EuroCup do Mińska w osłabieniu (zaledwie w siódemkę) i sensacyjnie wygrały. Natomiast ligowe spotkanie z SKK Polonią Warszawa zostało przełożone na inny termin.

– W naszym zespole pojawił się koronawirus, o czym niezwłocznie poinformowaliśmy FIBĘ. Ta bardzo szybko postanowiła przełożyć spotkanie, jednak nowego terminu jeszcze nie ma. Ten zostanie ustalony po konsultacji z dwiema stronami – mówi Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS Lublin, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Jutro miało się odbyć pierwsze spotkanie 1/8 finału EuroCup. Rywalem akademiczek na tym etapie jest francuski Villeneuve d'Ascq LM. Póki co niezmienna pozostaje data starcia rewanżowego we Francji (20 stycznia). Niewykluczone jednak, że w takiej sytuacji lublinianki najpierw zagrają na wyjeździe, a dopiero potem u siebie.

Klub z Lublina chce także przełożyć dwa najbliższe mecze ligowe: 15 stycznia z Energą Toruń oraz 18 stycznia z SKK Polonią Warszawa (to, które już raz było przekładane).

Jak informuje AZS UMCS, bilety, które zostały już zakupione na mecz EuroCup, będą ważne w nowym terminie spotkania.