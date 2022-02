Niepokonane u siebie w rundzie zasadniczej. Pszczółka Polski Cukier wygrywa z Zagłębiem Sosnowiec

Lublinianki prezentowały efektowną i – przede wszystkim – efektywną koszykówkę już od pierwszych minut. Pod koszem rządziła Natasha Mack, a z obwodu trafiały Aleksandra Stanacev i Ivana Jakubcova. Przy prowadzeniu akademiczek 12:0 trener Jorge Aragones poprosił o „czas”. Gospodynie praktycznie nie miały słabych punktów, w przeciwieństwie do rywalek. W ich przypadku – z rzutów wolnych – trafiła dopiero po ponad czterech minutach grania Martyna Jasiulewicz. Przewaga „Pszczółek” rosła w oczach, dlatego trener Krzysztof Szewczyk sięgnął głębiej na ławkę rezerwowych. Zespół stracił nieco impet, ale utrzymał wysoką przewagę – 30:15.

W drugiej partii ponownie lepsze były miejscowe zawodniczki. Rezerwy grały na tyle dobrze, że lubelski szkoleniowiec trzymał je na parkiecie przez pełne 10 minut. Zielono-białe nie miały może przez to tak zauważalnej przewagi jak wcześniej, ale i tak radziły sobie przyzwoicie. To szczególnie istotne w kontekście środowego rewanżu w EuroCup we Francji – pierwsza „piątka” musi oszczędzać siły. Do przerwy AZS prowadził z Zagłębiem 49:32.

Po zmianie stron obrona lubelskiej drużyny nie była już tak szczelna, pojawiało się też coraz więcej błędów. Ponownie jednak opiekun „Pszczółek” dał pograć tym koszykarkom, które w tym sezonie dostawały najmniej minut. Zagłębie miało swoje problemy – nieskuteczny atak i dziurawą obronę – co skutecznie uniemożliwiało im rozpoczęcie pościgu. Po pół godzinie gry było 70:47 dla lublinianek, a po ostatnim gwizdku 93:69. Trzeba wziąć poprawkę na to, że w zespole gości zagrała tylko jedna zagraniczna koszykarka – Amerykanka Jessica January.

Świetnie zawody rozegrała Aleksandra Kuczyńska, która na parkiecie spędziła najwięcej, bo 29 minut – miała 14 punktów oraz po 5 asyst i zbiórek. Z kolei 16 punktów i 11 zbiórek zgromadziła w 27 minut Natalia Kurach.

===

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – CTL Zagłębie Sosnowiec 93:69 (30:15, 19:17, 21:15, 23:22)

Pszczółka: Jakubcova 7, Mack 11, Smalls 4, Stanacev 8, Trzeciak 5 – Sklepowicz 4, Duchnowska 3, Fassina 6, Niedźwiedzka 8, Kuczyńska 14, Kurach 16 (11 zb.).

Zagłębie: Wnorowska 7, Wojtala 6, Jastrzębska 15, January 19, Jasiulewicz 19 – Zuziak 3, Wojtylas, Grzegorowska.

Sędziowie: Ewa Matuszewska, Tomasz Tybor, Tomasz Langowski.