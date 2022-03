Odpadły z EuroCup, ale walczą jeszcze w lidze. Pszczółka Polski Cukier gra z ekipą z Bydgoszczy

Rewanżowa potyczka z Lyon ASVEL Feminin we Francji była przez większość czasu bardzo jednostronna. O ile po pierwszej kwarcie lublinianki prowadziły 19:18, o tyle w kolejnych partiach miały niewiele do powiedzenia. Dość powiedzieć, że w trzeciej odsłonie zdobyły ledwie 3 punkty przy 19 „oczkach” rywalek. Ostatecznie przegrały 54:78. Do fazy play-off EuroCup weszły więc Francuzki.

Już w czwartek zielono-białe dotarły, prosto z zachodu Europy, do Bydgoszczy. Przed nimi ostatnie starcie w rundzie zasadniczej – w piątek podopieczne Krzysztofa Szewczyka zagrają z miejscowym Polskie Przetwory Basket-25. Dla lublinianek będzie to spotkanie czysto uznaniowe, bo bez względu na wynik zajmą drugie miejsce w tabeli. Co warto podkreślić, najlepsze w historii klubu. Z kolei bydgoszczanki walczą o czwartą lokatę – mogą jeszcze wyprzedzić PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski, ale mogą też dać się wyprzedzić 1KS Ślęzie Wrocław i spaść na szóstą pozycję.

Początek meczu Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz kontra Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin zaplanowano na piątek na godz. 18.30. Transmisję będzie można śledzić na platformie internetowej InStat TV.