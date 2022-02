Odrabiają ligowe zaległości. Pszczółka Polski Cukier podejmie poznańską Politechnikę

Po serii ligowych sukcesów akademiczki w końcu trafiły na rywala, który przerwał ich marsz na szczyt tabeli. W sobotę przegrały na wyjeździe z BC Polkowice 68:79. To już druga porażka z rzędu z tym zespołem, bo ledwie kilka dni wcześniej „Pomarańczowe” utarły im nosa w Pucharze Polski. Tym razem mecz nie był tak wyrównany, bo do przerwy polkowiczanki prowadziły już 52:32.

Problemem był nie tylko brak podstawowej rozgrywającej Aleksandry Stanacev, którą w pierwszej „piątce” ponownie zastąpiła Aleksandra Kuczyńska. Bardzo słabo spisały się rezerwowe – rzuciły zaledwie 5 punktów. Sama Aleksandra Zięmborska z BC Polkowice uzbierała 17 „oczek”, deklasując całą ławkę drużyny z Lublina. Był to najlepszy w tym sezonie występ tej niespełna 20-letniej zawodniczki, która też nie znalazła się w wyjściowym składzie.

– Ten układ z Aleksandrą Kuczyńską na rozegraniu jest dla nas najkorzystniejszy, bo możemy wtedy wystawić cztery zagraniczne zawodniczki. To dla niej pierwszy raz, kiedy gra i trenuje cały czas w ekstraklasie. Zrobiła postępy i jesteśmy z niej zadowoleni. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie przestraszyła się rywali w dwóch ostatnich spotkaniach, szczególnie w meczu z Polkowicami – chwali swoją podopieczną trener Krzysztof Szewczyk.

Dzisiaj lublinianki podejmą na własnym parkiecie Enea AZS Politechnikę Poznań. To drużyna, która w tym sezonie mocno zawodzi – na 14 rozegranych spotkań wygrała raptem trzy. To daje jej przedostatnie miejsce w stawce, tylko przed GTK Gdynia. W ostatnim czasie z drużyny odeszły Amerykanki Taya Davis-Reimer i Danielle McCray. Obecnie zespołem przewodzą Chennedy Carter (22.5 punktu w dwóch meczach) i Michaela Houser (11.7 punktu w trzech meczach). Do tego jest jeszcze znana z gry w Lublinie Serbka Jovana Popović (11.2 punktu i 4.9 asysty). Kontuzję kolana leczy za to 19-letnia polska kadrowiczka Liliana Banaszak.

Występ Aleksandry Stanacev przeciwko Politechnice stoi pod znakiem zapytania. Szkoleniowiec przyznaje, że decyzja w sprawie Serbki zapadnie przed samą potyczką.

Spotkanie pomiędzy Pszczółką Polski Cukier AZS UMCS Lublin a Enea AZS Politechniką Poznań zaplanowano na środę na godz. 18. Bilety można kupić na stronie sklepazsumcs.pl: 10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy) lub w kasie hali MOSiR przed meczem. Transmisja będzie dostępna na platformie internetowej InStat TV.