Plan przygotowań Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Pojadą nawet do Grecji

Póki co, klub akademicki oficjalnie ogłosił 12 koszykarek, które będą bronić zielono-białych barw. Tajemnicą pozostaje jeszcze nazwisko 13. zawodniczki, która ma trenować razem z ekstraklasową grupą. Wiadomo, że w przyszłym sezonie kibice będą oklaskiwać: Amerykanki Natashę Mack i Nię Clouden, Serbki Aleksandrę Stanacev i Masę Janković, Szwedkę Elsę Paulsson-Glantz, Magdalenę Ziętarę, Annę Wińkowską, Emilię Koślę, Olgę Trzeciak, Aleksandrę Kuczyńską, Wiktorię Zając i Michellę Nassisi.

Warto dodać, że „Pszczółki” zagrają w Energa Basket Lidze Kobiet, w EuroCup oraz w meczu o Superpuchar Polski z zespołem BC Polkowice (który jest jednocześnie mistrzem kraju i triumfatorem Pucharu Polski).

Jak przygotować się do kolejnego intensywnego sezonu? 25 sierpnia Polki przejdą w Lublinie badania, a dokładnie tydzień później, 2 września, to samo zrobią niemal wszystkie Europejki oraz Natasha Mack. Pod znakiem zapytania stoi jedynie dyspozycyjność Nii Clouden oraz Masy Janković – pierwsza uzależnia swój przyjazd od WNBA, a druga od gry w kadrze Serbii.

Granie towarzyskie rozpocznie się 16 września. Przez trzy dni w Lublinie będą gościć drużyny: SKK Polonii Warszawa, 1KS Ślęzy Wrocław oraz Enea AZS Politechniki Poznań. Kolejne dwa sparingi zapowiadają się nawet ciekawiej, szczególnie pod kątem rywalizacji w europejskich pucharach.

W trakcie meczów kadry Polski U20 z rówieśniczkami z Grecji Krzysztof Szewczyk, trener biało-czerwonej drużyny, porozumiał się ze swoim odpowiednikiem z Hellady. Pracuje on również w sztabie szkoleniowym Olympiacosu S.F.P. – ta ekipa zawalczy w turnieju kwalifikacyjnym do Euroligi, a jeśli to nie pójdzie po jej myśli, to może trafić do EuroCup, do grupy A razem z Pszczółką. Dwumecz sparingowy w Grecji zaplanowano na 26 i 27 września.

Ostatnim akcentem rozgrywek przedsezonowych ma być turniej we Wrocławiu w dniach 30 września – 1 października.