Polski Cukier AZS UMCS kontra Polskie Przetwory KS Basket 26, czyli spożywcze derby

Nie może być inaczej, skoro lublinianki w niedzielę sensacyjnie pokonały BC Polkowice. Konfrontacja z mistrzem Polski była popisem podopiecznych Krzysztofa Szewczyka, które zwyciężyły 79:74. W ich grze ciężko było znaleźć jakiekolwiek błędy, zwłaszcza, że z powodu różnych problemów zdrowotnych musiały radzić sobie zaledwie w siódemkę.

– Nie mogę w to uwierzyć! To była bardzo trudna gra dla nas, ale wierzyłyśmy, że możemy pokonać Polkowice. Każda z nas dała z siebie sto procent na parkiecie. Było to widać szczególnie w defensywie, a później w ataku, kiedy udawały nam się rzuty za trzy. Po prostu jestem szczęśliwa, że wygrałyśmy – pomeczowej radości nie ukrywała Aleksandra Stanaćev, kapitan Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. – Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, bo widać, że po początkowych problemach, pokazaliśmy, że ten zespół ma charakter i oby to szło w tę stronę – wyjaśnia trener lubelskiej drużyny, Krzysztof Szewczyk.

W Bydgoszczy akademiczki najprawdopodobniej nadal będą musiały radzić sobie bez Sparkle Taylor, Magdaleny Ziętary i Anny Wińkowskiej. Amerykanka dostała wolne z powodu problemów osobistych, Ziętara jest chora, a Wińkowska złapała kontuzję, która wyłączy ją z gry do końca sezonu.

Na szczęście, nawet siedem zdrowych zawodniczek powinno wystarczyć na Polskie Przetwory KS Basket 26 Bydgoszcz. To obecnie przedostatni zespół Energa Basket Ligi, który ma olbrzymie problemy z nawiązaniem wyrównanej walki z jakimkolwiek z zespołów. Przekonała się o tym ostatnio wrocławska Ślęza, która rozgromiła bydgoszczanki aż 97:44. Szukając liderek zespołu z Bydgoszczy wypadałoby wskazać na dwie postaci. Są to Amerykanki Stephanie Kostowicz i Shante Evans. Obu podkoszowych już jednak nie ma w Bydgoszczy, a klub pogrążył się w olbrzymich problemach finansowych.

– Były obiecane pieniądze za grę w EuroCup Women z Polskiej Organizacji Turystycznej, ale to nie nasza wina, że ich nie ma. Inni nasi sponsorzy wywiązują się z umów. Decyzja dla nas jest bardzo trudna, ale rezygnujemy z naszych koszykarek zagranicznych. Serce, by chciało żebyśmy walczyli o play-off, ale rozum podpowiada, że trzeba podjąć decyzje trudne, by przetrwać. Ten sezon nam się rozsypuje. Będziemy walczyć polskim składem, szanse dostaną młode koszykarki. musimy zrobić wszystko, zeby przetrwać ten sezon – powiedział na konferencji prasowej w końcówce listopada Piotr Kulpeksza, prezes klubu z Bydgoszczy.

Mecz Polskich Przetworów z Polskim Cukrem rozpocznie się o godz. 18. Bezpośrednią transmisję z niego przeprowadzi platforma Emocje.tv.