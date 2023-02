Polski Cukier AZS UMCS Lublin dotarł do półfinału Suzuki Pucharu Polski

W ostatnich dniach oczy całej Polski były zwrócone na Sosnowiec, gdzie odbywał się kobiecy finał Suzuki Puchar Polski. Polski Cukier musiał do tej rywalizacji przystąpić już na poziomie ćwierćfinału, w którym zmierzył się z VBW Arka Gdynia. Lublinianki dobrze zaczęły ten mecz i po 10 min prowadziły 18:10. W drugiej kwarcie ich przewaga była nawet większa i sięgnęła już 14 pkt. W tym momencie jednak gdynianki zdobyły 11 kolejnych punktów, co pozwoliło im wrócić do gry. Od tego momentu to Arka zaczęła nadawać ton wydarzeniom na boisku, a w trzeciej kwarcie prowadziła już nawet 51:45. Wtedy jednak koleżanki do walki indywidualnymi akcjami poderwała Sparkle Taylor, a następnie pałeczkę od niej przejęła Aleksandra Stanaćev. Lublinianki zaczęły w kluczowych momentach trafiać za 3 pkt, co kompletnie podłamało przeciwniczki, które przegrały 65:71 i odpadły z pucharowej rywalizacji. Za piątkowy występ największe słowa uznania należą się Magdalenie Ziętarze. Ta doświadczona zawodniczka, specjalistka od obrony, tym razem brylowała w ofensywie i zdobyła 18 pkt. Warto też podkreślić double-double Natashy Mack. Amerykanka zdobyła 12 pkt i zebrała 10 piłek.

W sobotę lubelskie koszykarki zmierzyły się z zespołem PolskiejStrefyInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski. Niestety, w meczu którego stawką był awans do wielkiego finału miały już znacznie mniej do powiedzenia. Aktualne liderki Energa Basket Ligi Kobiet dość spokojnie odjechały akademiczkom w czwartej kwarcie i wygrały 99:78. Stało się tak mimo heroicznych wysiłków Stanaćev oraz Taylor, które zdobyły po 20 pkt.

W finale na zespół z Gorzowa Wielkopolskiego czekał BC Polkowice. Mecz był bardzo jednostronny i zakończony zwycięstwem ekipy z Polkowic aż 94:69.

Mecz ćwierćfinałowy

VBW Arka Gdynia – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 65:71 (10:18, 21:16, 20:11, 14:26)

Arka: Kastanek 11 (2x3), Fontaine 10 (1x3), Borkowska 8, Żytkowska 6 (2x3), Zivaljevic 0 oraz Vucković 15, Niemojewska 9 (1x3), Szymkiewicz 2, Podgórna 2, Higgins 2.

Lublin: Ziętara 18 (3x3), Stanaćev 14 (1x3), Mack 12 (1x3), Taylor 10, Zięmborska 7 (1x3) oraz Trzeciak 6 (1x3), Yurkevichus 4, Goszczyńska 0, Kuczyńska 0.

Sędziowali: Mordal, Koralewski i Skorek. Widzów: 320.

Mecz półfinałowy

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 99:78 (29:24, 27:20, 20:22, 23:12)

Gorzów Wlkp: Smith 33 (5x3), Senyurek 20 (2x3), Allen 15 (1x3), Wadoux 13 (3x3), Keller 11 (3x3) oraz Horvat 5, Bazan 2, Michniewicz 0, Matkowska 0, Śmiałek 0.

Lublin: Stanaćev 20 (4x3), Taylor 20, Mack 14 (1x3), Ziętara 10 (2x3), Zięmborska 9 oraz Trzeciak 5 (1x3), Goszczyńska 0, Kuczyńska 0.

Sędziowali: Gajdosz, Trojanowski i Maj. Widzów: 199.

Pozostałe wyniki – ćwierćfinał: MB Zagłębie Sosnowiec – Wisła CanPack Kraków 90:46. Półfinał: BC Polkowice – Zagłębie 94:79. Finał: Gorzów Wlkp. – Polkowice 69:94.