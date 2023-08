Polski Cukier AZS UMCS Lublin poznał rywalki w fazie grupowej Euroligi Kobiet

To będzie wspaniała koszykarska jesień w Lublinie. Przypomnijmy, że wiosną Polski Cukier AZS UMCS Lublin wywalczył mistrzostwo Polski, co zapewniło mu przepustkę do Euroligi. Wczoraj w Monachium mieliśmy kolejny odcinek pięknego snu lubelskiej ekipy podczas losowania fazy grupowej najważniejszych rozgrywek w Europie.

Akademiczki trafiły do grupy A i zmierzą się z największymi firmami na Starym Kontynencie. Ciężko było zresztą ich uniknąć, bo w Eurolidze nie ma słabych drużyn. Dla lubelskich kibiców najważniejsze jest chyba to, że do stolicy regionu przyjedzie słynne Fenerbahce Alagoz Holding Stambuł, czyli obecnie najlepszy zespół w Europie. Polski Cukier trafił też na Beretta Famila Schio, czyli trzeci zespół poprzedniej edycji Euroligi. Ciekawym przeciwnikiem będzie LDLC ASVEL Feminin, aktualny mistrz Francji. Lublinianki czekają też dwie konfrontacje z hiszpańskimi ekipami – Valencia B.C. oraz Casademont Zaragoza. Zwłaszcza interesująco zapowiada się rywalizacja z tą ostatnią ekipą, która w minionym sezonie wyeliminowała lublinianki z rozgrywek EuroCup. Stawkę grupowych rywali uzupełniają dwie ekipy z kwalifikacji – lepsi z par DVTK HUN-Therm (Węgry) - London Lions (Wielka Brytania) oraz TTT Ryga (Łotwa) – ACS Sepsi-SIC (Rumunia). – Jesteśmy zadowoleni z wylosowanej grupy. Kibice w Lublinie będą mieli okazję zobaczyć między innymi najlepszy europejski zespół, jakim jest Fenerbahce Stambuł plus uznane na rynku – Famila Schio, Valencia czy ASVEL Lyon. Są też zespoły z którymi mam nadzieję, będziemy walczyć jak równy z równym. Dla nas każdy mecz, czy każde zwycięstwo będzie takim małym świętem – powiedział oficjalnej stronie Orlen Basket Liga trener drużyny z Lublina, Krzysztof Szewczyk. – Bardzo ciekawe wyzwanie przed nami. Na pewno pod względem widowiska sportowego trafiliśmy na zespoły mające kilka gwiazd światowego formatu i to na pewno dla kibiców będzie niepowtarzalna okazja zobaczyć najlepsze zawodniczki u nas w Lublinie. Dla nas to wyzwanie by pokazać się z jak najlepszej strony. Osobiście jestem zadowolony z losowania. Już wcześniej wiedzieliśmy że gramy w najlepszej lidze Europy więc każdy rywal będzie groźny. Do Lublina przyjedzie ubiegłoroczny mistrz Euroligi, to gratka dla kibiców kobiecej koszykówki - dodaje oficjalnej stronie Orlen Basket Liga prezes klubu Rafał Walczyk.

Być może w fazie grupowej Polska będzie miała jeszcze jednego przedstawiciela – BC Polkowice. Wicemistrzynie naszego kraju trafiły do grupy B. Aby jednak tam zagrać musza w kwalifikacjach pokonać Besiktas JK.

Faza grupowa Euroligi ruszy 4 października. Na jej początek mistrzynie Polski pojadą do Włoch, aby zmierzyć się Beretta Famila Schio. Tydzień później udadzą się do hiszpańskiej Walencji. Pierwszy raz najważniejsze rozgrywki w Europie w Lublinie pojawią się 18 października, a rywalem Polskiego Cukru będzie wówczas lepszy z TTT Ryga (Łotwa) - ACS Sepsi-SIC (Rumunia).

Faza grupowa Euroligi

Grupa A: Fenerbahce Alagoz Holding (Turcja), Beretta Famila Schio (Włochy), Valencia B.C. (Hiszpania), LDLC ASVEL Feminin (FRA), Polski Cukier AZS UMCS Lublin (Polska), Casademont Zaragoza (Hiszpania), DVTK HUN-Therm (Węgry)/London Lions (Wielka Brytania), TTT Ryga (Łotwa)/ACS Sepsi-SIC (Rumunia).

Grupa B: Perfumerias Avenida (Hiszpania), ZVVZ USK Praga (Czechy), Cukurova Basketbol Mersin (Turcja), Villeneuve d'Ascq-LM (Francja), Basket Landes (Francja), Virtus Segafredo Bologna (Włochy), SERCO Uni Gyor (Węgry), BC Polkowice (Polska)/ Besiktas JK (Turcja).

Terminarz I rundy grupy A

4 października: Casademont – Ryga/Sepsi * Fenerbahce – Valencia * ASVEL – DVTK/Lions * Beretta – Lublin. 11 października: Valencia – Lublin. 18 października: Lublin – Ryga/Sepsi. 25 października: DTKS/Lions – Lublin. 31 października: Lublin – Fenerbahce. 22 listopada: ASVEL – Lublin. 29 listopada: Lublin – Casademont. Runda rewanżowa rozpocznie się 6 grudnia, a zakończy 30 stycznia.

EuroCup też rozlosowany

W drugim w europejskiej hierarchii pucharze, czyli EuroCup, Polska ma aż trzech przedstawicieli. PolskaStrefa Inwestycji Enea Gorzów Wielkopolski trafiła do grupy B, gdzie zmierzy się z hiszpańskim Spar Girona, słowackim Piestanske Cajky oraz luksemburskim T71 Diddeleng. Debiutujące na europejskiej arenie Zagłebie Sosnowiec zagra w grupie D razem z Lattes-Montpellier z Francji, Lontek Gernika Bizkaia z Hiszpanii oraz izraelskim Ramat Hasharon. VBW Arka Gdynia znalazła się w grupie L. Jej rywalami będą szwajcarski BCF Elfic Fribour, francuski Roche Vendee Basket i turecki Emlak Konut SK. Nie jest wykluczone, że w tym rozgrywkach zagra także BC Polkowice. Stanie się tak, jeżeli nie przejdzie Beskitasu JK w eliminacjach Euroligi. Wówczas trafi do grupy A, gdzie czekają już francuski Flammes Carolo Basket, hiszpański Cadi La Seu i czeskie Zabiny Brno.