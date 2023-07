Polski Cukier AZS UMCS Lublin przedłużył kontrakt z utalentowaną skrzydłową

W Orlen Basket Lidze Nassisi zagrała 7 razy i łącznie zdobyła w tych spotkaniach 14 pkt. Najwięcej w rywalizacji z MKS Pruszków, kiedy zapisała na swoim koncie aż 5 „oczek”.

Co ciekawe, miała nawet okazję zagrać w finale play-off przeciwko MKS Polkowice. Wprawdzie w tej serii przebywała na boisku tylko 6 min, ale zdążyła na swoim koncie zapisać jedno „oczko”. Na jej talencie poznali się już selekcjonerzy kadr młodzieżowych i wraz z reprezentacją Polski U18 walczyła niedawno na mistrzostwach Europy.

– Michelle jest takim graczem niekonwencjonalnym, który potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Jest taka pozytywnie bezczelna na boisku i to nam się podoba. To będzie dla niej przełomowy sezon, bo musi już wejść w takie seniorskie buty. Przed nią walka w pierwszej lidze plus zdobywanie doświadczenia w ekstraklasie – podkreślił Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Kadra Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin jest już coraz szersza. Nowymi zawodniczkami w ekipie Krzysztofa Szewczyka są Francuzka Ornella Bankole, a także Polki – Emily Kalenik, Dominika Fiszer oraz Dominika Ullmann. Klub przedłużył kontrakty także z występującymi w Lublinie w poprzednim sezonie Aleksandrą Zięmborską, Aleksandrą Kuczyńską oraz Martyną Goszczyńską. (kk)