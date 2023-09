Polski Cukier AZS UMCS Lublin zdobył Superpuchar Polski!

To był magiczny wieczór dla koszykarek Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Mistrzynie Polski w środę zaczynają swoją przygodę z Euroligą i sobotnia rywalizacja o Pekao S.A. Superpuchar Polski pokazała, że podopieczne Krzysztofa Szewczyka są gotowe do tych zmagań. Lublinianki w Sosnowcu pokonały 81:77 innego uczestnika Euroligi, KGHM BC Polkowice, i wywalczyły po raz pierwszy w swojej historii to trofeum.

Szkoleniowiec lekko zaskoczył kibiców zestawieniem wyjściowej piątki, bo pojawiła się w niej Dominika Ullmann. Jak się okazało później był to znakomity ruch, bo 17-latka została bohaterką spotkania. To właśnie ona w kluczowych momentach trafiała rzuty za 3 pkt. Miało to miejsce w pierwszej kwarcie, kiedy akademiczki z rzadka trafiały do kosza za 2 punkty. Drugim momentem była końcówka spotkania, kiedy Polski Cukier starał się utrzymać nieznaczną przewagę nad rywalem z Polkowic. W nagrodę Ullmann została MVP spotkania, co wywołało zresztą u niej potok łez.

– Podpisując kontrakt z Dominiką Ullmann widzieliśmy, że będziemy mieli w składzie jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek w Polsce. Były znaki zapytania, jak przebiegnie adaptacja i jak sobie poradzi z przeskokiem z I ligi do ekstraklasy. Nie ma jednak żadnych problemów z tym, a w tym meczu trafiła pięć ważnych rzutów za trzy punkty – powiedział oficjalnej stronie Orlen Basket Ligi trener zespołu z Lublina, Krzysztof Szewczyk.

Drugą znaczącą postacią była Channon Fluker. Amerykanka nie była już tą samą koszykarką, którą widzieliśmy podczas DRS Cup. Tam była lekko ociężała i powolna w swoich ruchach. Praca ze sztabem szkoleniowym lubelskiej ekipy sprawiła, że Fluker obecnie jest niezwykle dynamiczną zawodniczką. Jej olbrzymim atutem jest gra przodem do kosza, co nie jest zbyt częste dla koszykarki o jej charakterystyce.

Nie wolno też zapominać o Shyla’i Heal. Australijska rozgrywająca długo miała problem z wstrzeleniem się w obręcze w hali w Sosnowcu. W czwartej kwarcie jednak drogę do kosza wreszcie odnalazła, a jej kilka indywidualnych akcji odebrało ochotę do gry przeciwniczkom.

Zdobycie Superpucharu Polski, a także pokonanie KGHM BC Polkowice jest znakomitym prognostykiem przed startem Orlen Basket Ligi, ale przede wszystkim przed rozpoczęciem Euroligi. Debiut mistrzyń Polski w tych rozgrywkach nastąpi w środę, kiedy na wyjeździe zagrają z Beretta Familia Schio.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin – KGHM BC Polkowice 81:77 (17:25, 21:13, 16:20, 27:19)

Lublin: Fluker 19, Heal 18 (2x3), Ullmann 15 (5x3), Gustavsson 13 (2x3), Ziętara 7 (1x3) oraz Fiszer 8 (2x3), Kalenik 1.

Polkowice: Friskovec 23 (7x3), Gertchen 11, Kośla 9, Barić 0, Stanković 0 oraz Fraser 22, Gajda 6 (1x3), Kulińska 4, Zasada 2.

Sędziowali: Czajka, Trojanowski i Kamińska. Widzów: 1000.