Polski Cukier AZS UMCS ogłosił kolejny transfer, znowu z myślą o przyszłości

Przyjście do Lublina 18-letniej rozgrywającej można określić jako inwestycję na przyszłość. Kuper to bowiem młoda koszykarka, która jeszcze niczego wielkiego w profesjonalnym baskecie nie osiągnęła.

W minionym sezonie grała na zapleczu OBL, gdzie reprezentowała barwy SMS PZKosz Łomianki. Tam rozegrała 23 mecze i średnio zdobywała 7 pkt na mecz. Na swoim koncie nie ma jakiś szczególnie wybitnych spotkań, w oczy natomiast rzuca się spora regularność. Najlepszy występ miał miejsce w spotkaniu z Huraganem Wołomin, kiedy Kuper zdobyła 11 pkt.

– Amelia przyszła do nas po nauce w SMS-ie. Dla niej zespół pierwszoligowy będzie podstawową drużyną. Oczywiście, jeśli wywalczy sobie minuty, tak jak każda młoda zawodniczka, dostanie swoją szansę. Możliwość treningu z ekstraklasą plus rozgrywki pierwszoligowe i U19 to są dla Amelii główne kierunki w tym sezonie – podkreślił Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Kadra Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin jest już coraz szersza. Nowymi zawodniczkami w ekipie Krzysztofa Szewczyka są Francuzka Ornella Bankole, a także Polki – Emily Kalenik, Dominika Fiszer, Amelia Kuper oraz Dominika Ullmann. Klub przedłużył kontrakty także z występującymi w Lublinie w poprzednim sezonie Aleksandrą Zięmborską, Aleksandrą Kuczyńską oraz Martyną Goszczyńską.