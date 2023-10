Polski Cukier AZS UMCS w debiucie na parkietach Euroligi przegrał we Włoszech

Mistrzynie Polski rozpoczęły rejs po nieznanych wodach we włoskiej miejscowości Schio. Ruszyły w niego mocno przestraszone klasą przeciwnika, za co zapłaciły w pierwszych akcjach, w których piłka nie chciała wpaść do kosza.

Pierwszy raz udało im się to zrobić po upływie blisko 4 minut, kiedy trafiła Elin Gustavsson. To mocno ośmieliło przyjezdne, które chwilę później po „trójce” Dominiki Fiszer objęły prowadzenie 7:6. Nie da się jednak pozbyć wrażenia, że gospodynie kontrolowały boiskowe wydarzenia. Ich przewaga przez długi czas oscylowała w okolicach 10 pkt.

W lubelskim zespole było zbyt dużo dziur. Shyla Heal tylko fragmentami grała na odpowiednim poziomie. Australijska rozgrywająca imponowała walecznością, ale irytowała brakiem skuteczności – trafiła tylko 2 z 13 rzutów.

Elin Gustavsson była w tym elemencie jeszcze gorsza – wykorzystała tylko 1 z 13 prób. Cieniem zawodniczki z Superpucharu Polski była Dominika Ullmann, którą wyraźnie zjadły nerwy. Gdzieś zginęła jej pewność siebie czy znakomity rzut z dystansu.

Na szczęście są także pozytywne wnioski. Kolejny raz świetnie zagrała Channon Fluker. Amerykańska centerka z 14 pkt była najskuteczniejsza w akademickiej drużynie. Jeszcze bardziej powinien cieszyć świetny występ Emily Kalenik. Młoda Polka grała praktycznie bezbłędnie – zdobyła 8 pkt rzucając na stuprocentowej skuteczności.

Kolejny mecz Polski Cukier AZS UMCS Lublin rozegra już w środę, kiedy poleci do Hiszpanii, aby rywalizować z Valencia Basket Club.

Beretta Famila Schio – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 70:50 (19:12, 18:17, 18:14, 15:7)

Beretta: Guirantes 13 (1x3), Keys 10, Parks 10 (2x3), Reisingerova 9, Verona 5 oraz Juhasz 9 (1x3), Bestagno 5, Crippa 4, Sottana 3 (1x3), Penna 2, Chagas 0, Sivka 0.

Lublin: Fluker 14 (2x3), Heal 8, Gustavsson 6, Fiszer 6 (2x3), Ziętara 4 oraz Kalenik 8, Zięmborska 3 (1x3), Jeziorna 1, Adamczuk 0, Ullmann 0.

Sędziowały: Chueca (Hiszpania), Tetik (Turcja, Balnionyte-Geceviciene (Litwa). Widzów: 800.

Pozostałe wyniki: Fenerbahce Alagoz Holding – Valencia Basket Club 96:66 * Casademont Saragossa – ACS Sepsi-Sic 85:57 * LDLC ASVEL Feminin – DVTK Hun-Therm 57:67.

11 października: DVTK – Casademont * Fenerbahce – ASVEL * Sepsi – Beretta * Valencia – Lublin (godz. 20).