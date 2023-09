Polski Cukier AZS UMCS w sobotę zagra z BC Polkowice o Superpuchar Polski

Starcie drużyn z Lublina i Polkowic to gwarancja wielkich koszykarskich emocji. Oba zespoły wystąpią w tym sezonie w elitarnej Eurolidze, a finałowa seria w poprzednim sezonie była najbardziej zacięta w przekroju ostatnich lat.

– Zapraszam wszystkich kibiców na to wielkie koszykarskie święto do Sosnowca – mówi oficjalnej stronie Orlen Basket Ligi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Sobotni mecz to dla Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin pierwsza w historii szansa na zdobycie Superpucharu. Wszystko dlatego, że zmagania o to trofeum rozgrywane były nieregularnie. Pierwsze trzy edycje odbyły się jeszcze w pierwszej dekadzie XXI w. i były wewnętrzną sprawą Wisły Can-Pack Kraków i Lotosu Gdynia. Jedno z tych spotkań odbyło się w Lublinie, a wygrał wówczas zespół Białej Gwiazdy.

Później nastąpiła ponad dziesięcioletnia przerwa, co skrzywdziło m.in. lubelski zespół. Akademiczki w 2016 r. zdobyły Puchar Polski, ale wówczas nie dostały szansy na walkę o dodatkowe trofeum. Mecz o Superpuchar Polski ponownie pojawiły się w 2020 r. i od tego momentu zawsze występuje w nich klub z Polkowic. Jednak dopiero w ostatnim sezonie to trofeum trafiło do Polkowic - w Gdyni Polkowice pokonały wówczas 80:66 VBW Arka Gdynia.

Lubelski klub pojechał do Sosnowca w bardzo dobrych nastrojach. Wpływ na to miało zwycięstwo w IX Memoriale prof. Stanisława Łęgowskiego w Toruniu. Lublinianki pokonały tam SKK Polonia Warszawa, Energę Toruń i MKS Pruszków. Świetnie w tych spotkaniach grały Elin Gustavsson oraz Shyla Heal. Świetną zmianę w mecz z Pruszkowem dała również Emilu Kalenik.

Polkowiczanki również przed meczem w Sosnowcu są w znakomitych nastrojach, ponieważ w środę po raz drugi pokonały Besiktas Stambuł, co zapewniło im miejsce w fazie grupowej Euroligi. Te rozgrywki ruszają już w środę.

Rywalizacja o Pekao S.A. Superpuchar Polski natomiast rozpocznie się w sobotę o godz. 17. Transmisję z Sosnowca można śledzić na antenie internetowej platformy Emocje.tv oraz na kanale YouTube Polskiego Związku Koszykówki.