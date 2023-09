Polski Cukier AZS UMCS zaprasza na prezentację nowej drużyny i DRS Cup. Wielkie firmy w Lublinie

To będzie impreza jakiej w kobiecej koszykówce w naszym mieście dawno nie było. Wprawdzie DRS Cup to tylko turniej towarzyski, to jednak Polskiemu Cukrowi AZS UMCS Lublin udało się zaprosić do hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli naprawdę uznane marki. Oprócz mistrzyń Polski w tej imprezie wezmą udział łotewski TTT Ryga, rumuński CSM CSU Konstancja oraz Enea AZS Politechnika Poznań.

Z tego grona najbardziej znany jest zespół z Rygi, który w drugiej połowie września będzie walczył o przepustkę do Euroligi. Aby się tam dostać musi jednak w dwumeczu pokonać rumuński ACS Sepsi-SIC. W poprzednim sezonie o sile łotewskiej ekipy stanowiła Emilia Kośla, która trafiła tam w trakcie rozgrywek z Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Wciąż ma związki z naszym regionem, ponieważ na niedawnej Uniwersjadzie grała w polskiej kadrze reprezentując UMCS.

Ciekawym zespołem jest także CSM CSU Konstancja. Rumunki również będą grały w nadchodzącym sezonie w europejskich pucharach. One jednak rywalizować będą w EuroCup, gdzie zmierzą się z litewskim Kibirkstis, tureckim Galatasaray Cagdas Factoring oraz francuskim Union Femine Angers.

Nie wolno zapominać również o ostatnim uczestniku DRS Cup, Enei Enea AZS Politechnika Poznań. Zespół z Wielkopolski jest prowadzony przez Wojciecha Szawarskiego, legendę lubelskiej koszykówki.

DRS Cup rozpocznie się w sobotę w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli. Pierwszego dnia mistrzynie Polski podejmą o godz. 19.30 TTT Ryga. W niedziele o godz. 17 zagrają natomiast z ekipą z Konstancji. Kibice mogą wybrać się też na inne mecze. W sobotę o godz. 17 rywalizować będą drużyny z Konstancji i Poznania. W niedzielę o godz. 14.30 Ryga zagra z Poznaniem.

Warto wspomnieć, że przed sobotnim meczem zaplanowana jest oficjalna prezentacja zespołu. Jej początek zaplanowany jest na godz. 19.

– Jest bardzo ciężko ocenić jaki to będzie sezon, gdyż zmieniły się przepisy dotyczące Polek na parkiecie. Zmieniły się limity zawodniczek zagranicznych, także większość zespołów całkowicie przebudowała swoje składy. Myślę, że będziemy grały zupełnie inną koszykówkę niż w zeszłym sezonie. Będzie ciężko, gdyż granie na dwóch frontach nigdy nie jest łatwe. Oby nam tylko zdrowie dopisało i mam nadzieje, że nasi kibice będą mieli z całej drużyny sporo radości – przyznaje w rozmowie z oficjalną stroną OBL Magdalena Ziętara, jedna z tych zawodniczek, które postanowiły pozostać w Lublinie na kolejny sezon.

Harmonogram turnieju:

Sobota: CSM CSU Constanta – Enea AZS Politechnika Poznań (godz. 17) * Oficjalna prezentacja drużyny Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin (19) * Polski Cukier AZS UMCS Lublin – TTT Riga (19.30). Niedziela: TTT Riga – Enea AZS Politechnika Poznań (14.30) * Polski Cukier AZS UMCS Lublin – CSM CSU Konstanta (17).