Przekazać miłość do koszykówki najmłodszym. Koszykarki Pszczółki Polski Cukier spotkały się z kibicami [zdjęcia]

Zawodniczki lubelskiego klubu zaprezentowały się w centrum handlowym VIVO! Lublin. Był czas na robienie sobie wspólnych zdjęć i rozdawanie autografów.

– Sport jest bardzo ważny dla najmłodszych. Oglądamy dorosłych sportowców i tak zakochujemy się w grze. To bardzo ważne, żebyśmy sami dawali dobry przykład dla kolejnych pokoleń zawodników. Musimy dać im wzór do naśladowania, kiedy oni pracują nad sobą. Chodzi o inspirowanie ich i przekonywanie do tego, żeby byli tak dobrzy, jak tylko potrafią – tłumaczy Kamiah Smalls, jedna z dwóch amerykańskich koszykarek w zespole Pszczółki.

Lublinianki rozegrały już w tym sezonie dwa spotkania o stawkę – w zaciętym dwumeczu pokonały Sparta&k M.R. Vidnoje z Rosji i awansowały do rundy zasadniczej EuroCup. Różnica pomiędzy dwoma ekipami była niewielka, bo zaledwie 135:130 na korzyść zielono-białych.

– To były naprawdę trudne mecze i bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać. W drugim spotkaniu zaczęłyśmy trochę przestraszone, tak bym powiedziała. Później grałyśmy już tak, jak tego chciałyśmy – podkreśla Aleksandra Stanacev, serbska rozgrywająca akademiczek.

W sobotę „Pszczółki” zmierzą się w swoim pierwszym ligowym meczu z 1KS Ślęzą Wrocław. Jakie nastroje towarzyszą im przed startem w Energa Basket Lidze Kobiet?

– W Lublinie czuję się świetnie. Klub jest ekstremalnie profesjonalny, wszystko jest na jak najwyższym poziomie. Między dziewczynami są już bardzo dobre relacje. To na pewno pomaga nam także na parkiecie – mówi Słowaczka Ivana Jakubcova. Jak dodaje, jest przekonana, że jej drużyna będzie trudną przeszkodą do przejścia dla każdego ligowego rywala. – Jestem bardzo podekscytowana tym, co udało się zbudować tutaj w Lublinie. Zdecydowanie chcemy dostać się do najlepszej „czwórki”. Wiele od siebie oczekujemy – przyznaje środkowa.

Bilety na starcie Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin z 1KS Ślęzą Wrocław można kupić przez internet na stronie sklepazsumcs.pl (5 zł za ulgowy i 10 zł za normalny) lub w kasie hali MOSiR przed meczem. W tym sezonie transmisje ze spotkań w EBLK zapewnia InStat TV.