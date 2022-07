Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin poznała terminarz EuroCup. Jest istotna zmiana

Na tym poziomie europejskich rozgrywek, podobnie jak przed rokiem, zobaczymy 48 zespołów. Zanim jednak rozpocznie się faza grupowa, czeka nas jeszcze 18 spotkań eliminacyjnych – takie dwumecze wyłonią 9 ekip, które otrzymają prawo do gry w EuroCup. Te potyczki zaplanowano w dniach 5-13 października. Do tego dojdzie jeszcze 5 niedoszłych uczestników Euroligi z turniejów kwalifikacyjnych (11-19 października).

Zgodnie z opublikowanym na oficjalnej stronie rozgrywek regulaminem na sezon 2022-23, starcia grupowe EuroCup będą rozgrywane w dniach: 27 października, 3 listopada, 10 listopada, 16 listopada, 8 grudnia i 15 grudnia. Po tym etapie z 48 drużyn pozostaną 32 – po dwie, najwyżej sklasyfikowane ekipy z każdej z 12 grup oraz 8 najlepszych zespołów z trzecich miejsc.

Później zmagania wejdą w etap pucharowy, czyli dwumeczów. Kiedy koszykarki wyjdą na parkiet? Pierwsza runda play-off – 5 i 12 stycznia 2023 roku; najlepsza „szesnastka” – 26 stycznia i 1 lutego; ćwierćfinały – 23 lutego i 2 marca; półfinały – 16 i 23 marca oraz finały – 5 i 12 kwietnia.

Nastąpiła jedna istotna zmiana w porównaniu do zeszłego sezonu. Wcześniej zespoły, które zajmowały miejsca 5-6 w dwóch grupach w rozgrywanej równolegle Eurolidze, czyli łącznie cztery kluby, trafiały bezpośrednio do ćwierćfinałów EuroCup. Tym razem z tego zrezygnowano, dlatego rywalizacja na tym niższym szczeblu w Europie skróciła się o dwa spotkania (najlepsza „ósemka” – ten etap wypadł).

Przypomnijmy, że lubelskie „Pszczółki” nie będą musiały już walczyć o prawo do gry w EuroCup w eliminacjach. Ze względu na dobre wyniki z ostatniej edycji, kiedy to dotarły do czołowej „ósemki”, trafiły od razu do fazy grupowej.

Akademiczki zmierzą się w grupie A z greckim Panathinaikosem AC. Do tego dojdzie jeszcze trzecia drużyna z turnieju kwalifikacyjnego do Euroligi, w którym wezmą udział: ACS Sepsi-SIC z Rumunii, Olympiacos S.F.P. z Grecji i KKZ Crvena Zvezda z Serbii. Ostatniego grupowego przeciwnika wyłoni dwumecz pomiędzy węgierskim Ludovika Csata a izraelskim Ramat Hasharon.