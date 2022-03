Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin wygrywa na wyjeździe z drużyną z Bydgoszczy

Początek spotkania można uznać za w miarę wyrównany – obie strony wymieniały się „ciosami” i szły łeb w łeb. Jednak z biegiem czasu lepiej prezentowały się lublinianki. Kiedy prowadziły 13:8, po „trójce” Aleksandry Stanacev, to trener gospodyń Piotr Kulpeksza skorzystał z przerwy na żądanie. Bydgoszczanki znajdowały sposoby na to, żeby „odgryzać” się rywalkom – trafiały, między innymi, Jillian Alleyne czy Karina Michałek. Koniec końców, podopieczne Krzysztofa Szewczyka utrzymały skromną przewagę na zakończenie pierwszej kwarty – 21:16.

Po krótkiej rozmowie ze szkoleniowcem, do pracy najszybciej zabrała się Martina Fassina, która bez kompleksów atakowała obręcz. Kiedy chwilę później to samo zrobiła Kamiah Smalls i zrobiło się 27:16 dla gości, to opiekun Basketu ponownie przerwał grę. Tym razem ten manewr się powiódł, bo „Pszczółki” wytraciły nieco swój impet – ich akcjom ofensywnym brakowało dynamiki, a obrona nie funkcjonowała na zbyt wysokim poziomie. Miejscowe poszły za ciosem i po kilku minutach wyrównały stan rywalizacji po 27. Do gwizdka, kończącego pierwszą połowę, kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami odzyskały zielono-białe, dzięki czemu prowadziły 36:30.

Ponownie proste błędy nie pozwoliły lubliniankom skoncentrować się na powiększaniu przewagi. Przez pierwsze pięć minut tej kwarty nie potrafiły one znaleźć sposobu na sforsowanie obrony rywalek. W tym czasie bydgoszczanki zaliczyły serię 9:0, a niemoc gości przerwała dopiero Aleksandra Kuczyńska, trafiając zza łuku. Zdecydowanie, nie była to zbyt atrakcyjna część tego meczu, bo można było odnieść wrażenie, że obie drużyny strasznie męczą się grą. Przed ostatnią odsłoną „Pszczółki” wygrywały 43:41.

W czwartej partii lepiej na boisku prezentowały się zawodniczki z Lublina. I chociaż nie była to porywająca koszykówka, to zapewniła im zwycięstwo 61:55. W końcowych momentach najbardziej aktywne na parkiecie były Martina Fassina i Natasha Mack. Amerykanka zapracowała sobie zresztą na miano najskuteczniejszego strzelca tego starcia – miała 22 punkty i 11 zbiórek.

===

Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 55:61 (16:21, 14:15, 11:7, 14:18)

Pszczółka: Jakubcova 9, Mack 22 (11 zb.), Smalls 9, Stanacev 3, Trzeciak – Fassina 11, Kuczyńska 3, Sklepowicz 2, Kurach 2, Niedźwiedzka, Duchnowska.

Basket: Fontaine 5, Alleyne 10, Sobiech 5, Michałek 11, Eivery – Stankiewicz 6, Miskiniene 12, Zasada 6, Poboży, Zmierczak.

Sędziowie: Paulina Gajdosz, Karina Kamińska, Paulina Drop.