Pszczółka Polski Cukier prowadzi w serii półfinałowej 2:0 z VBW Arką Gdynia [zdjęcia]

W sobotę Pszczółka pokonała Arkę 68:54. Dzień później spotkanie było znacznie bardziej wyrównane – gdynianki wyciągnęły wnioski, a lublinianki nie miały już tyle swobody co wcześniej. Determinacji przyjezdnym starczyło raptem na pierwszą połowę, bo ostatecznie przegrały 56:65.

W pierwszych dwóch kwartach oglądaliśmy sporo wyrównanej walki – obie ekipy popełniały mniej więcej tyle samo błędów, ile miały skutecznych akcji. Żadna z drużyn nie potrafiła odskoczyć, aby czuć się bezpiecznie. Po 10 minutach gry lublinianki prowadziły co prawda 17:12, ale szybko roztrwoniły tę przewagę. Lubelską drużynę napędzał duet Kamiah Smalls-Natasha Mack (odpowiednio 25 punktów oraz 26 punktów i 15 zbiórek). W drugiej kwarcie, poza wspomnianą dwójką, punktowała jedynie Emilia Kośla. Do przerwy było 33:29 dla gospodyń.

Kolejna odsłona okazała się przełomowa pod tym względem, że podopieczne Krzysztofa Szewczyka mogły głębiej odetchnąć. Arka niejako weszła w te same buty, które nosiła dzień wcześniej – skuteczność siadła, a gdynianki zostawały coraz dalej w tyle za rywalkami. Ponownie bez formy była Marissa Kastanek, niewiele dobrego z ławki dawała także Alice Kunek. Grę zespołu z Pomorza ciągnęła grecka rozgrywająca Pinelopi Pavlopoulou (15 punktów). Przed decydującą partią było 49:40 dla akademiczek. W niej uaktywniła się również Morgan Bertsch (15 punktów), czyli była zawodniczka lubelskiego klubu. Jednak to była tylko kropla w morzu potrzeb – Arka ponownie zeszła z parkietu pokonana, przegrywając 56:65.

Pszczółka prowadzi w serii półfinałowej 2:0. Do awansu do finału potrzebuje jeszcze jednego zwycięstwa. Teraz jednak zmagania przenoszą się na północ Polski. Mecz numer „trzy” zostanie rozegrany 2 kwietnia, a kolejny dzień później. Jeśli oba spotkania wygra Arka, to seria powróci do Lublina na decydującą potyczkę 6 kwietnia.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – VBW Arka Gdynia 65:56 (17:12, 16:17, 16:11, 16:16) [2. mecz]

Pszczółka: Mack 26 (15 zb.), Smalls 25, Stanacev 3, Kośla 7, Jakubcova – Fassina 4, Niedźwiedzka, Kuczyńska, Trzeciak.

Arka: Szymkiewicz 5, Pavlopoulou 15, Gustafson 8, Bertsch 15, Kastanek – Kunek 6, Begić 7, Bazan, Podgórna, Dobrowolska.

Sędziowie: Tomasz Tybor, Mateusz Skorek, Michał Kuzia.