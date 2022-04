Terminy meczów w Lublinie już znane. Pszczółka Polski Cukier czeka na finałowe starcie z BC Polkowice

Dla lubelskiej koszykówki kobiet to historyczny sezon, bo zespół prowadzony przez Krzysztofa Szewczyka, po raz pierwszy od momentu wejścia do ekstraklasy (od 2014 roku), nie tylko przeszedł przez pierwszą rundę play-off, ale także od razu dostał się do finału. W nim zmierzy się z najlepszą ekipą po rundzie zasadniczej, czyli BC Polkowice.

Wiadomo, że ta seria do trzech zwycięstw rozpocznie się w weekend 9-10 kwietnia w hali wicemistrza Polski. Problem był jednak z terminami dwóch następnych meczów – tych rozgrywanych w hali Globus.

Według naszych informacji, w poniedziałek klub AZS UMCS Lublin rozmawiał z drużyną BC Polkowice w sprawie ewentualnego przeniesienia spotkań w Lublinie na 15 i 16 kwietnia. Rywale z Dolnego Śląska nie zgodzili się na taką propozycję.

Działaczom zielono-białych pozostały więc negocjacje z Polski Cukier Pszczółką Startem Lublin oraz MKS FunFloor Perłą Lublin, które w dniach 13-14 kwietnia miały zarezerwowaną halę Globus na swoje mecze. Efekt tych negocjacji jest taki, że Pszczółka rozegra mecz numer „trzy” w środę, 13 kwietnia, o godz. 20.30, a ewentualne spotkanie numer „cztery” dzień później, 14 kwietnia, o godz. 17.30.

Jeśli do wyłonienia triumfatora potrzebne będzie piąte starcie, to jest ono zaplanowane na 18 kwietnia na Dolnym Śląsku.

– Od początku sezonu wiedziałam, że stać nas na wielkie rzeczy. Myślę, że takim punktem zwrotnym była dla nas porażka w Gdyni (28 listopada przegrały 50:97 – dop. red.). Wtedy zdałyśmy sobie sprawę z tego, że jeśli chcemy być lepsze, musimy sobie na to zapracować. Czułam, że jest w nas potencjał – mówi nam Kamiah Smalls, jedna z liderek akademiczek.

Czy zdaniem trenera Krzysztofa Szewczyka, złoto jest w zasięgu jego podopiecznych? – Oczywiście, że tak. Jesteśmy w finale, to wszystko rozstrzygnie się w ciągu kilku spotkań. W sezonie zasadniczym pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie grać z Polkowicami dobre zawody. Nie jest to zespół, którego musimy się bać. Polkowice w dalszym ciągu są faworytem, ale my też mamy swoje atuty – odpowiada szkoleniowiec.

Przypomnijmy, że „Pszczółki” awansowały do finału, pokonując w play-off: SKK Polonię Warszawa (85:51, 82:61, 89:70), oraz ustępującego mistrza kraju – VBW Arkę Gdynia (68:54, 65:56, 102:96 po dwóch dogrywkach). Natomiast BC Polkowice, również bez straty nawet jednego meczu, poradziły sobie z: CTL Zagłębiem Sosnowiec (93:69, 117:81, 87:79) i PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzowem Wielkopolskim (88:67, 82:48, 54:44).

===

Powołania do kadr

Kilka koszykarek Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin otrzymało powołania do kadr narodowych na 2022 rok w koszykówce 3x3. Klaudia Niedźwiedzka znalazła się w szerokim składzie seniorek, prowadzonym przez Karolinę Szlachtę. Natomiast w grupie U-23 (również szeroki skład) znalazły się trzy przedstawicielki Lublina: Natalia Kurach, Emilia Kośla i Olga Trzeciak (trener Edyta Koryzna).