W środę w Monachium odbędzie się losowanie fazy grupowej Euroligi koszykarek

Mistrz Polski to absolutny kopciuszek w tym elitarnym gronie, na które składa się 16 najlepszych zespołów Europy. Dotychczas lublinianki miały okazję rywalizować jedynie na poziomie EuroCup, czyli swoistej drugiej ligi w kobiecych rozgrywkach na Starym Kontynencie.

Dlatego decyzja o umieszczeniu Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin w piątym koszyku jest sporym zaskoczeniem. Niżej znalazły się chociażby drużyny z Włoch czy Hiszpanii. Nie zmienia to jednak faktu, że, aby awansować do fazy pucharowej, podopieczne Krzysztofa Szewczyka będą musiały pokonać dużo mocniejsze drużyny.

Na razie jednak w lubelskim klubie wszyscy koncentrują się na losowaniu fazy grupowej. Przypomnijmy, że w niej zagra 16 drużyn, które zostaną podzielone na dwie grupy. Ciężko wskazywać nawet w tym gronie jakiekolwiek słabsze zespoły. Wydaje się jednak, że z pierwszego koszyka dużo lepiej trafić na hiszpańską Avenidę Salamancę, niż na tureckie Fenerbahce Stambuł, które broni tytułu najlepszej drużyny Euroligi. W drugim koszyku z kolei łatwiejszym przeciwnikiem wydaje się być czeski ZVVZ USK Praha niż włoska Famila Schio. Wprawdzie obie drużyny zagrały w turnieju Final Four, to jednak zakończyły go odpowiednio na 4 i 3 pozycji. W trzecim koszyku znalazły się Mersin oraz Valencia. W tym wypadku znowu lepiej uniknąć jest Turczynek, czyli drugiej drużyny poprzedniego sezonu. W czwartym koszyku znalazły się dwa zespoły z Francji – mistrz ASVEL Lyon i wicemistrz ESBVA LA. Są to ekipy o podobnym potencjale, więc tu akurat trudno wskazać lepszy wybór. Ciekawie wygląda szósty koszyk, gdzie znalazły się Virtus Bologna i Casademont Zaragoza. Ta druga ekipa w poprzednim sezonie rywalizowała z Polskim Cukrem AZS UMCS Lublin w 1/8 finału EuroCup. Dwumecz był bardzo zacięty i zakończył się nieznacznym zwycięstwem Hiszpanek. 7 i 8 koszyk składają się z węgierskiego UNI Gyor oraz zespołów, które przejdą przez kwalifikacje. Co ciekawe, jednym z uczestników eliminacji jest MKS Polkowice, czyli aktualny wicemistrz Polski.

Koszyki w losowaniu fazy grupowej Euroligi

Koszyk 1 – Fenerbahce Stambuł (Turcja), Avenida Salamanca (Hiszpania) * Koszyk 2 – Famila Schio (Włochy), ZVVZ USK Praha (Czechy) * Koszyk 3 – Mersin (Turcja), Valencia Basket (Hiszpania) * Koszyk 4 – ASVEL Lyon (Francja), ESBVA LA (Francja) * Koszyk 5 – Basket Landes (Francja), Polski Cukier AZS UMCS Lublin (Polska) * Koszyk 6 – Virtus Bologna (Włochy), Zaragoza (Hiszpania) * Koszyk 7 – UNI Gyor (Węgry), drużyna z kwalifikacji * Koszyk 8 – dwie drużyny z kwalifikacji.

Rozstawienie w kwalifikacjach

Koszyk 1: TTT Ryga (Łotwa), BC Polkowice (Polska), DVTK Miskolc (Węgry).* Koszyk 2: ACS Sepsi (Rumunia), London Lions (Wielka Brytania), Besiktas Stambuł (Turcja).