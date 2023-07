Wicemistrzyni Europy wzmacnia Polski Cukier AZS UMCS Lublin!

To jeden z tych ruchów, które można określić mianem transferowego hitu. Do Lublina przybywa bowiem zawodniczka, które jest reprezentantką Francji, jednej z silniejszych ekip w Europie. To właśnie z Trójkolorowymi w 2019 r. sięgnęła po wicemistrzostwo Starego Kontynentu podczas imprezy odbywającej się wówczas w Serbii i na Łotwie.

Bankole ma 181 cm wzrostu i najlepiej czuje się na pozycji niskiej skrzydłowej. Miniony sezon 25-latka rozpoczynała w Tango Bourges Basket. W barwach ówczesnych mistrzyń Francji rozegrała 13 meczów na poziomie ekstraklasy, jej średnia na spotkanie wyniosła 6.4 punktu oraz 1 asystę. Ekipa z Bourges łączyła ligowe potyczki z grą w Eurolidze, w której Bankole wystąpiła 12-krotnie. Ostatnie rozgrywki kończyła jednak w Hiszpanii, gdzie grała dla Uni Girona CB.

Warto wspomnieć o naprawdę kilku znakomitych występach w Bourges. W lidze francuskiej był to mecz z Roche, kiedy zdobyła aż 22 pkt. W czasie występów w Eurolidze na pewno wyróżniła się w rywalizacji z Bolonią, kiedy zdobyła aż 9 pkt.

– Na pewno wniesie do drużyny atletyzm, bo jak na swoją pozycję jest wysoka, bardzo dobrze się rusza i ma długi zasięg ramion. Potrafi rzucać za trzy punkty oraz jest bardzo doświadczoną zawodniczką. W ostatnim sezonie grała w zespole z Bourges, a jeszcze sezon wcześniej była jednym z czołowych strzelców francuskiej ekstraklasy i to mówi samo za siebie – wyjaśnił trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin, Krzysztof Szewczyk.

Przypomnijmy, że Bankole to czwarta nowa zawodnicza w kadrze Polskiego Cukru AZS UMCS. Wcześniej kontrakty z lubelską ekipą podpisały Polki – Emily Kalenik, Dominika Fiszer i Dominika Ullmann. Klub przedłużył kontrakty także z występującymi w Lublinie w poprzednim sezonie Aleksandrą Zięmborską oraz Martyną Goszczyńską.