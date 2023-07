Z Australii do Lublina, czyli Polski Cukier AZS UMCS ma nową rozgrywającą

Lider z Lublina! Motor wygrał z Lechią Gdańsk po golu w doliczonym czasie gry

Niesamowita historia. Motor przeżywał w Gdańsku trudne chwile i wydawało się, że jeżeli ktoś zdobędzie tego jednego, decydującego gola, to będzie to Lechia. Tymczasem po akcji rezerwowych, Motor w doliczonym czasie gry zdobył gola na 1:0 i przynajmniej do soboty będzie liderem Fortuna I Ligi!