Zawodniczka Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin z powołaniem do reprezentacji Polski

Zgrupowanie kadry Biało-Czerwonych rozpocznie się 1 listopada. Tydzień później Polki zagrają na wyjeździe z Belgią. Z kolei 12 listopada ich rywalem będzie Litwa. To drugie spotkanie zostanie rozegrane w Katowicach.

– Belgia, to mistrz Europy, a odradzająca się Litwa ma bardzo dobrze znane nam zawodniczki m. in. z polskiej ligi, czy jeden z większych talentów w Europie - Juste Jocyte. Dzisiaj nie ma miejsca na dywagacje, naszym marzeniem jest awans i ten cel się nie zmienił. Czasu na przygotowania będzie bardzo niewiele, dlatego tak ważne jest żeby merytorycznie do tych meczów być gotowym już teraz. Dla nas każde spotkanie będzie tym najważniejszym i mogę obiecać, że będziemy do nich maksymalnie dobrze przygotowani – mówi trener naszej reprezentacji Karol Kowalewski cytowany przez portal koszkadra.pl.

Szeroki skład reprezentacji Polski:

1. Banaszak Liliana (KGHM BC Polkowice)

2. Borkowska Kamila (VBW Arka Gdynia)

3. Drop Julia (Barca CBS, Hiszpania)

4. Gajda Weronika (KGHM BC Polkowice)

5. Gertchen Klaudia (KGHM BC Polkowice)

6. Jakubiuk Anna (PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp)

7. Kastanek Marissa (VBW Arka Gdynia

8. Makurat Anna (Umana Reyer Venezia, Włochy)

9. Mavunga Stephanie (KGHM BC Polkowice)

10. Niemojewska Julia (Herner TC, Niemcy)

11. Parzeńska Aleksandra (Cab Estepona Jardin De La Costa Del Sol, Hiszpania)

12. Rembiszewska Amalia (Hozono Global Jairis, Hiszpania)

13. Skobel Agnieszka (Enea AZS Politechnika Poznań)

14. Telenga Weronika (Elitzur Ramla, Izrael)

15. Ziętara Magdalena (Polski Cukier AZS UMCS Lublin)