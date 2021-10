Złe wieści z obozu Pszczółki Polski Cukier przed ligowym meczem. Martina Fassina kontuzjowana

Drużyna z Gorzowa to krajowy rywal, z którym „Pszczółki” będą spotykać się najczęściej w trakcie rundy zasadniczej. Obie ekipy nie tylko rywalizują na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet, ale także w fazie grupowej EuroCup. Póki co z tego pojedynku obronną ręką wychodzą lublinianki – 14 października wygrały z zespołem z zachodniej Polski 79:59 właśnie w ramach europejskich rozgrywek.

Ostatnio jednak podopieczne Krzysztofa Szewczyka zasmakowały goryczy porażki. W środę uległy na wyjeździe faworyzowanemu CBK Mersin Yenisehir Bld z Turcji 75:98. Jest to jedna z najmocniejszych drużyn w stawce i kandydat do triumfu w całym EuroCup. Co więcej, akademiczki poleciały na to spotkanie osłabione. Zabrakło Klaudii Niedźwiedzkiej i Emilii Kośli, które są przeziębione. Nie zagrała także Martina Fassina, ale sprawa w przypadku Włoszki jest nieco bardziej skomplikowana. Nabawiła się poważnej kontuzji w ligowej konfrontacji z GTK Gdynia.

– Martina ma złamaną czwartą kość śródręcza. Czeka ją od sześciu do dziewięciu tygodni przerwy – przyznaje Krzysztof Szewczyk, trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin. – Robiłem nawet mały research, ale na rynku nie ma wolnych graczy, którzy by diametralnie wzmocnili nasz zespół – dodaje.

Gorzowianki mają za sobą trzy mecze ligowe. W starciu z VBW Arką Gdynia przegrały 40:70, a potem pokonały GTK Gdynia 78:57. Jednak w obu tych przypadkach trener Dariusz Maciejewski nie miał do swojej dyspozycji pełnej rotacji. W ostatnią niedzielę jego zawodniczki pojechały do stolicy na mecz z SKK Polonią Warszawa. Wygrały 84:73, a szkoleniowiec nie mógł skorzystać jedynie z usług Anny Makurat, która wraca do zdrowia po operacji kręgosłupa. Z dobrej strony pokazały się przede wszystkim Courtney Hurt, która miała 23 punkty i 9 zbiórek oraz Borislava Hristova, która dołożyła od siebie 25 punktów i 8 zbiórek.

Jeszcze w czwartek drużyna z Gorzowa rozegrała swój drugi mecz w EuroCup z białoruskim BC Horizont Mińsk. Jednak zakończył się on po zamknięciu tego wydania Dziennika.

Początek spotkania PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski kontra Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin zaplanowano na niedzielę na godz. 18. Transmisję będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej platformy InStat TV.