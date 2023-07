Bartłomiej Pelczar i Michał Krasuski otrzymali powołanie na Uniwersjadę

Warto wspomnieć, że w składzie Biało-Czerwonych znalazło się dwóch zawodników Polskiego Cukru Start Lublin. Są to Bartłomiej Pelczar i Michał Krasuski. Obaj nie mają za sobą wybitnego sezonu, bo „czerwono-czarni” zaledwie walczyli o utrzymanie w Orlen Basket Lidze. Cel udało się osiągnąć, chociaż przedsezonowe plany były zdecydowanie bardziej ambitne.

Teraz jednak nadchodzi nowy sezon i lubelski duet zaczyna go bardzo ambitnie. Krasuski i Bartłomiej Pelczar trenują obecnie we Wrocławiu, gdzie odbywa się zgrupowanie reprezentacji Polski B. Jej opiekunem jest Arkadiusz Miłoszewski, czyli szkoleniowiec King Szczecin, aktualnego mistrza Polski. – Bardzo cieszymy się z powołań, będzie to dla nas cenne doświadczenie. Wiadomo, że koszykówka od lat jest związana ze studentami. Najlepszym tego przykładem jest liga NCAA, z której najlepsi zawodnicy trafiają do NBA. My również chcemy pokazać się na tym poziomie z jak najlepszej strony – przyznaje Michał Krasuski. – Można powiedzieć, że w miniony poniedziałek zaczęliśmy sezon. Trzeba dobrze popracować we Wrocławiu, bo przecież od dwóch miesięcy nie rozgrywaliśmy żadnych spotkań i trenowaliśmy głównie indywidualnie oraz na siłowni. Potem lecimy do Chin, a gdy z nich wrócimy, to od razu dołączamy do drużyny podczas okresu przygotowawczego. W Chengdu chcemy zdobyć złoty medal, bo z innym nastawieniem nie byłoby sensu startować w tej imprezie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie trafimy tam na łatwych przeciwników – dodaje Bartłomiej Pelczar.