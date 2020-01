Będzie wsparcie dla klubów promujących młodych koszykarzy

To spora zmiana w koszykarskiej rzeczywistości w naszym kraju. PLK Junior Program będzie polegał na wsparciu klubów EBL, które zdecydują się na korzystanie z zawodników, kończących maksymalnie 22 lata w roku zakończenia danego sezonu. Młody koszykarz będzie musiał zagrać co najmniej 240 minut w całym sezonie (średnio 8 minut w każdym spotkaniu). Co ważne, będzie musiał wystąpić w ponad połowie rozegranych przez klub meczów. – Chcemy dodatkowo motywować kluby Energa Basket Ligi do korzystania z młodych zawodników. To jest ważne dla rozwoju naszej dyscypliny. Reprezentacja po 52 latach awansowała na mistrzostwa świata, a tam świetnie się pokazała. Siedmiu graczy z tego składu gra w EBL. Teraz chcemy, żeby młodzi adepci koszykówki ogrywali się z najlepszymi. Wszystko po to, aby zobaczyć następców takich zawodników jak Łukasz Koszarek i Mateusz Ponitka. W przyszłości chcemy cieszyć się również z ich sukcesów – mówi portalowi pzkosz.pl Radosław Piesiewicz, Prezes Energa Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki. – Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Koszykówki S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt PLK Junior Program. To program motywujący, pozwalający na dawanie szans Polakom w tej kategorii wiekowej. Myślę, że zostanie dobrze odebrany w naszym środowisku. Może mieć wpływ na budowanie składów zespołów, włodarze klubów z pewnością będą poważnie zastanawiali się nad graniem młodymi zawodnikami – podkreśla Marek Lembrych, Przewodniczący Rady Nadzorczej PLK S.A.

W tym sezonie kilku zawodników mogłoby spełnić wymagane przez PLK Junior Program warunki. W tym gronie jest m.in. Adrian Bogucki z HydroTruck Radom, Daniel Gołębiowski z Polpharmy Starogard Gdański czy Łukasz Kolenda z Trefla Sopot. – Kluby w naszej lidze mają różne cele. Ten projekt jest skierowany do tych, które chcą stawiać na młodych zawodników lub mają rozbudowane sekcje młodzieżowe – powiedział portalowi pzkosz.pl Arkadiusz Lewandowski, członek Rady Nadzorczej PLK S.A., Prezes klubu KK Włocławek. – Chcemy dać szansę młodym chłopcom, którzy kończą rozgrywki U20. Start Lublin łowi takich graczy, chce im dawać szansę – podkreśla Arkadiusz Pelczar, członek Rady Nadzorczej PLK S.A., Prezes klubu Start Lublin. – To program, który wspiera młodych zawodników, do 22 roku życia. To inwestycja w młodzież i świetna informacja zarówno dla klubów, jak i dla młodych zawodników – powiedział portalowi pzkosz.pl Paweł Matuszewski, członek Rady Nadzorczej PLK S.A., właściciel klubu BM Slam Stal Ostrów Wlkp.