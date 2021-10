Jesień pełna emocji. 28 listopada Polacy zagrają z Niemcami w hali Globus

Mecz z naszymi zachodnimi sąsiadami odbędzie się w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2023 roku, które odbędą się na Filipinach w Japonii i Indonezji. Polacy walkę o awans rozpoczną 25 listopada wyjazdowym starciem przeciwko Izraelowi, a polskiej publiczności po raz pierwszy zaprezentują się właśnie przeciwko Niemcom w hali Globus. – Bardzo się cieszymy, że reprezentacja Polski po ponad dwóch latach ponownie zawita do Lublina. To świetne miejsce dla koszykówki, z wysokiej klasy obiektami sportowymi oraz zaangażowanymi kibicami. Bardzo dziękuję za wsparcie marszałkowi województwa lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu oraz prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi – powiedział na specjalnie zwołanej w czwartek konferencji prasowej Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki. – Województwo lubelskie kocha koszykówkę i każdy sport, które w naszym regionie uprawiają dzieci i młodzież. Lublin ma swoje koszykarskie tradycje, dlatego ta dyscyplina sportu musi wypełniać elementy życia. – Koszykówka jest popularna na całym świecie, a w szczególnie w krajach dobrze rozwiniętych. My, jako region również chcemy rozwijać się gospodarczo i uważamy, że promocja Lubelszczyzny poprzez sport, a w tym przypadku koszykówkę jest bardzo adekwatna. Mecz z Niemcami, będzie dla Polaków spotkaniem o szczególnym znaczeniu, bo jest to jeden z naszych odwiecznych rywali – dodał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Lublin w przeszłości był już gospodarzem dużych koszykarskich imprez zarówno na poziomie ligowym jak i reprezentacyjnym. Po raz ostatni koszykarska reprezentacja Polski gościła w naszym mieście w sierpniu 2019 roku kiedy Biało-Czerwoni pokonali 77:71 Holandię. – Jestem przekonany, że Lublin okaże się szczęśliwym miastem dla naszej reprezentacji. Wspólnie z panem marszałkiem podjęliśmy wspólnie określone kierunki rozwoju sportu w Lublinie i województwie lubelskim. Dzięki temu nasze miasto staje się jednym z ważniejszych ośrodków sportowych na mapie Polski. To też motywuje naszych sportowców do osiągania coraz lepszych wyników i tak też się dzieje. Sport to świetna promocja miasta i regionu. Mamy więc świadomość, że inwestycja w tę dziedzinę zwraca się wielokrotnie – podkreślił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Warto zaznaczyć, że Biało-Czerwoni rywalizację o awans rozpoczną pod wodzą nowego trenera, którym pierwszego października został Igor Milicić. – Kadra z nowym sztabem szkoleniowym i dyrektorem sportowym Łukaszem Koszarkiem przystąpi do eliminacji odmieniona i odmłodzona. Uważam, że warto przyjść na to spotkanie i kibicować naszym koszykarzom – zachęcał Piesiewicz. – Po raz kolejny w Lublinie doszło do „montażu” organizacyjnego i finansowego samorządu miasta i województwa. Koszykówka w naszym regionie stale się rozwija. Dlatego mam nadzieję, że hala Globus podczas meczu Polski z Niemcami wypełni się do ostatniego miejsca, jak to było kilka lat temu. – zauważył Marek Lembrych, prezes Lubelskiego Związku Koszykówki.

Ceny biletów zaczynać się będą już od 20 złotych. Bilety niebawem będą dostępne na platformie EBILET.pl

Fot. Reprezentacja Polski w koszykówce 28 listopada zagra w hali Globus z Niemcami.

Fot. BS