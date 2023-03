Klavs Cavars z Polskiego Cukru Start Lublin zagrał w barwach swojej reprezentacji

Łotysze awans do światowego czempionatu zapewnili sobie już wcześniej, więc dwa mecze zamykające eliminacje miały dla nich już tylko towarzyski charakter. Mimo to koszykarze Łotwy nie rozluźnili się i pokonali na wyjeździe Turcję (83:74) i u siebie Grecję (67:57).

W obu spotkaniach wystąpił Klavs Cavars, na co dzień reprezentujący barwy Polskiego Cukru Start Lublin. Cavars w Bursie zagrał bardzo dobrze. W rywalizacji z Turkami przebywał na boisku przez blisko 19 min i zdobył 6 pkt. Trafił dwa rzuty z gry, a do tego dołożył dwa celne osobiste. Tradycyjnie dobrze odnajdywał się w walce na tablicach – wywalczył aż 7 piłek. Spotkanie z Grecją, które zostało rozegrane w Rydze Cavars również zaczął na ławce rezerwowych. Podobnie jak wcześniej zdobył 6 pkt, chociaż tym otrzymał na zaprezentowanie swoich umiejętności mniej czasu, blisko 14 min. Wykonał 6 rzutów z gry z czego do kosza drogę znalazły 2. Dołożył także 2 celne rzuty osobiste.

Grały rezerwy

Kolejną porażkę w rozgrywkach Suzuki I Liga poniosły rezerwy lubelskiego Startu. Podopieczni Wojciecha Paszka ulegli MKKS Żak Koszalin aż 74:116. W szeregach „czerwono-czarnych” wyróżnili się Miłosz Ziółkowski i Norbert Ziółko. Pierwszy skompletował double-double, na które złożyło się 10 pkt i 11 zbiórek. Drugi zdobył aż 28 „oczek” Ocenę jego występu obniża fakt, że potrzebował do tego aż 22 rzutów. Trafił z nich tylko 8. U przeciwników wyróżnił się Wojciech Pisarczyk. Doświadczony koszykarz zdobył 21 pkt. Start niezmiennie zajmuje ostatnią pozycję w lidze i już kilka tygodni temu stracił szansę na utrzymanie.

Porażkę poniosła też drugoligowa Lublinianka Basketball Lublin. Podopieczni Kyle Moon’a ulegli Enerdze Basket Warszawa 70:106. Mimo wysokiej porażki wyróżnić należy doświadczonego Mateusza Wiśniewskiego i zaledwie 17-letniego Piotra Glonka. Pierwszy zdobył 12, a drugi 10 pkt. Najlepszym graczem przeciwników był Jakub Osiński. Utalentowany 17-latek zdobył aż 21 pkt. Lublinianka zamyka tabelę w swojej grupie i nie ma już szans na zakwalifikowanie się do fazy play-off.

Fot. Wojciech Szubartowski