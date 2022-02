Kolejny odwołany mecz Pszczółki Startu Lublin

To już kolejny mecz „czerwono-czarnych”, który odbędzie się w innym terminie. Przypomnijmy, że wcześniej z powodu koronawirusa odwołano mecze Startu z MKS Dąbrowa Górnicza, Treflem Sopot, Legią Warszawa i Twardymi Piernikami Toruń. Oznacza to też, że Start bez ligowego grania będzie przez grubo ponad miesiąc, bo ostatni mecz rozegrał 20 stycznia, kiedy uległa Enea Zastal BC Zielona Góra. Najbliższe spotkanie lubelski zespół rozegra dopiero 6 marca, kiedy pojedzie do Stargardu na mecz z miejscową PGE Spójnia. Trzeba jednak pamiętać, że w dniach 17-20 lutego odbędzie się w hali Globus turniej Suzuki Puchar Polski. Start w ćwierćfinale zagra z Zastalem i na pewno nie będzie faworytem tej rywalizacji. Co innego Mateusz Kostrzewski, który otrzymał zaproszenie do Konkursu Wsadów.

Zawodnicy Startu będą mieć też w drugiej połowie lutego pracowity okres związany z powołaniami do reprezentacji Polski. Kostrzewski otrzymał zaproszenie na zgrupowanie kadry 3x3, która będzie ćwiczyć w Lublinie. Nominację na zgrupowanie najlepszych koszykarzy młodego pokolenia w odmianie halowej otrzymał z kolei Bartłomiej Pelczar. Młody rozgrywający Startu będzie ćwiczył w Lublinie pod okiem Artura Gronka, Krzysztofa Roszyka i Wojciecha Bychawskiego. Treningi będą odbywały się w dniach 17-21 lutego. Oprócz Bartłomieja Pelczara nominację otrzymali także Benjamin Didier-Urbaniak i Grzegorz Kamiński (obaj Legia Warszawa), Patryk Kędel i Michał Krasuski (obaj Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz), Dominik Wilczek i Wojciech Tomaszewski (obaj Asseco Arka Gdynia) oraz Maciej Żmudzki (HydroTruck Radom).

Tymoteusz Pszczoła będzie zaangażowany natomiast w rozgrywki mistrzostw Polski U-19. Start wygrał turniej ćwierćfinałowy, którego był gospodarzem i awansował do półfinału. Rozegra go w Sopocie, gdzie zagra z miejscowym Treflem, a także z MKS Dąbrowa Górnicza i Enea Astoria Bydgoszcz. Impreza odbędzie się w dniach 18-20 lutego, a do wielkiego finału awansują dwie najlepsze ekipy.