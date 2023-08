Liam O`Reilly podpisał kontrakt z Polskim Cukrem Start Lublin

Mierzy on 188 cm i najlepiej czuje się jako rozgrywający lub rzucający obrońca. O`Reilly basketu uczył się na amerykańskiej uczelni Gardner-Webb, gdzie w swoim ostatnim roku występów w NCAA zdobywał średnio blisko 15 pkt na mecz. To jednak okazało się za mało, aby dostać się do NBA, więc skierował swoje kroki ku Europie. Na Starym Kontynencie gra od 2018 r., kiedy trafił do słowackiego MBK Rieker Komando. Tam rozegrał 32 spotkania i średnio zdobywał w nich 12,7 pkt. Kolejny sezon, który spędził w cypryjskim Apollonie Limassol był już znacznie lepszy, bo O`Reilly rzucał już ponad 15 pkt na mecz. To pozwoliło mu podpisać kontrakt w niemieckiej Bundeslidze. W barwach JobStairs Giessen 46ers jednak nie zachwycił i po rozegraniu 11 spotkań przeniósł się do litewskiej II ligi. Tam odzyskał pewność siebie, co pozwoliło wrócić mu na ekstraklasowy poziom, tym razem w Szwecji. Koping Stars okazało się miejscem, gdzie czuł się najlepiej, o czym świadczy aż 17,3 pkt na mecz notowane w czasie jego pobytu w Skandynawii. Warto zauważyć, że tam też miał blisko 7 asyst na mecz. Ostatni sezon O`Reilly spędził na Węgrzech, gdzie grał w Zalakeramii ZTE KK. Tam był ważną postacią – rozegrał w niej 25 spotkań i średnio na boisku przebywał blisko 30 min. Jego zdobycze punktowe też były poprawne, bo przeciętnie notował aż 14 pkt na mecz.

Liam O`Reilly będzie można obejrzeć w akcji już podczas XIII Memoriału Zdzisława Niedzieli, który odbędzie się w hali Globus. Pierwszego dnia „czerwono-czarni” o godz. 19 podejmą Legię Warszawa, Dzień później, o godz. 18, zmierzą się z MKS Dąbrowa Górnicza.

Sezon Orlen Basket Ligi rozpocznie się dopiero w drugiej połowie września. W pierwszej kolejce Start zmierzy się z Arriva Twarde Pierniki Toruń. To spotkanie odbędzie się 22 września w hali Globus.