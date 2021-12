LNBA. Gwiazdy wciąż się bawią w basket

Matematyka to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w lubelskim amatorskim baskecie. Ta drużyna zdobyła wiele medali rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego, a także rozgrywek LNBA. W tym sezonie obserwujemy jednak chyba powolny zmierzch legendy. Już dawno nie było takiej sytuacji, że Matematykę można było ograć w tak łatwy sposób. Pokazała to w niedzielę inna legendarna drużyna, Migel Brothers. Dawni Bracia Mrozik wygrali 62:47 i nie dali swoim rywalom najmniejszych szans. Zaczęli mecz od serii 10:0, a później już tylko kontrolowali boiskowe wydarzenia. W połowie 4 kwarty prowadzili już różnicą 24 pkt. Dopiero niezły finisz pozwolił Matematyce lekko zmniejszyć rozmiary porażki. Ostatecznie Migel Brothers wygrało 62:47 i wciąż liczy się w grze o mistrzostwo LNBA.

Zwycięzców do triumfu poprowadzili Paweł Szeleźniak i Łukasz Jagoda. Pierwszy zdobył 21 pkt, a drugi dołożył 14 „oczek”. Łukasz Jagoda to jeden z zawodników z najbardziej imponującym CV w całej LNBA. 42-latek w początkach XXI w. grał w ekstraklasowych Czarnych Słupsk czy Polpharmie Starogard Gdański. W tym drugim zespole zaliczył nawet jeden kapitalny występ, kiedy przeciwko Astorii Bydgoszcz zdobył aż 30 pkt. W Matematyce wyróżnił się natomiast koszykarz z jeszcze większym nazwiskiem – Tomasz Celej. To legenda lubelskiej koszykówki. Oprócz gry w AZS Lublin i Starcie Lublin reprezentował barwy jeszcze m.in. Azotów Unii Tarnów, Znicza Jarosław czy Anwilu Włocławek. Na amatorskich parkietach wciąż pokazuje wysoki poziom sportowy, a w niedzielę zdobył 12 pkt.

Konferencja A: Migel Brothers – Matematyka 62:47 * Alco – Folpak GDL Ballers 72:49 * Alpaca Alfachem Team – KSC Rodmos 37:62 * Symbit – 12 Małp 84:36.

Symbit 9 17 604:409 Alco 9 16 555:470 Migel 9 15 548:466 Rodmos 9 13 500:483 Matematyka 8 12 456:444 Alpaca 9 12 449:575 Folpak 8 10 423:501 12 Małp 9 10 392:579

Konferencja B: Basketball Fever –The Reds Iglo-Klima 57:50 *Devils – Cansped 48:55 * Tłoki – HoopLife U19 62:33 * Piąty Faul – Kanina 48:54. Mecz AT Vision – Bad Boyz nie odbył się.

Patobasket 8 15 523:317 Tłoki 8 15 436:298 Fever 8 14 399:374 Kanina 9 13 427:434 Devils 8 13 367:408 Piąty Faul 8 12 426:404 The Reds 8 12 407:439 HoopLife 8 11 347:406 Cansped 9 10 379:505 AT Vision 7 9 294:385 Bad Boyz 7 8 331:366

Konferencja C: Mavericks Team – Cukropol Pszczółka II 38:40 * Dom Plus – HoopLife U18 Naborowa 93:31 *Comao Sportowe Puławy – HoopLife U16 102:16 * 51ers – Da GG 32:68 * The Shooters – Richmond 45:48.