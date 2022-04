Mateusz Dziemba (Polski Cukier Pszczółka Start): Myśl trenerska zdała egzamin

Jak oceni pan ten sezon?

– Cóż, zakończyliśmy go na 12 miejscu. Przez jego większość byliśmy niżej w tabeli i dopiero w końcówce udało nam się przeskoczyć kilka zespołów. To może być dobry prognostyk na przyszłość.

Przed rozpoczęciem rozgrywek oczekiwania były jednak diametralnie inne...

– Ściągając tych zawodników, którzy byli w Lublinie dwa lata temu i doprowadzili zespół do wicemistrzostwa Polski nikt nie sądził, że będzie tak jak będzie. Okazało się, że ci zawodnicy są starsi o dwa lata i mają różną formę. Sezon 2019/2020 był wyjątkowy i trudno było powtórzyć ten sam sukces. Te ruchy transferowe odbiły nam się czkawką, więc dobrze, że klub szybko zareagował.

Końcówka sezonu to jednak siedem zwycięstw w 10 spotkaniach. Czy żałujecie, że to dla was już koniec rozgrywek?

– Jeżeli pomnożyć te siedem zwycięstw razy trzy, to wyszłoby nam 21 triumfów. To dałoby nam czwarte miejsce i spokojną kwalifikację do fazy play-off.

Czy z perspektywy czasu nie żałuje pan, że podpisał ze Startem aż trzyletnią umowę?

– Zostaję w Lublinie jeszcze na dwa lata, a Roman Szymański jeszcze na rok i tu nie ma co dyskutować. Klub na pewno będzie się głowił, jak ten zespół poskładać. Jeżeli w przyszłym sezonie poprawimy wynik, to wszyscy zapomną o minionych rozgrywkach. Liczę, że udowodnimy, że to był tylko wypadek przy pracy. Takie sytuacje po prostu się zdarzają. Musimy się pozbierać, bo taki jest sport.

Jaka jest recepta na to, żeby kolejny sezon był lepszy?

– Nigdy nie byłem odpowiedzialny za transfery, ale uważam, że powinniśmy mieć zawodników adekwatnych do swoich pozycji. Na jedynce powinien być człowiek potrafiący rozgrywać. Dwójka to miejsce przeznaczone dla lidera, a pod koszem musimy mieć zbierającego, który zapewni nam stałość. To dla nas kluczowe pozycje.

Czy ten zespół pod wodzą Tane Spaseva zrobił postęp?

– Byliśmy bardzo dobrze przygotowani pod względem taktycznym i fizycznym. To pierwsze jest bardzo ważne, bo dzięki temu można dużo zdziałać w Energa Basket Lidze. Myślę, że myśl trenerska zdała egzamin.

W poprzednim sezonie wyjechał pan po zakończeniu sezonu grać we Francji. Czy teraz istnieje podobna możliwość?

– Agentowi powiedziałem, że nie chcę rozmawiać o transferach do momentu zakończenia sezonu. Teraz zobaczymy, co stanie się dalej. Trzeba jeszcze poczekać.