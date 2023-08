Polski Cukier AZS UMCS skompletował kadrę na nowy sezon. Środkowa z USA ostatnim transferem

Półmetek wakacji w Plenerze

Półmetek wakacji w Plenerze minął z wielkim hukiem. Dresscode Summer Tour to cykl imprez, które przyciągają tłumy imprezowiczów. Ilość osób, która dołączyła do imprezy przerosła oczekiwania organizatorów. Zresztą zobaczcie sami, co się działo na parkiecie i jak się bawił Lublin.