Polski Cukier AZS UMCS zaczyna sezon od meczu z Basket 25 Bydgoszcz

Lublinianki w poprzednim sezonie zawiesiły sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Wicemistrzostwo Polski rozbudziło oczekiwania kibiców, którzy teraz marzą nawet o złotym medalu. Najlepiej, żeby drużyna dobrze spisała się także w EuroCup, w którym znalazła się już bezpośrednio w fazie grupowej.

Oczekiwania wzmogły również niezłe wyniki przedsezonowych sparingów. Lublinianki raczej nie zawodziły, może poza porażkami w wyjazdowych konfrontacjach z Olimpiakosem Pireus. Z dotychczasowych sparingów czy to w Grecji, czy we Wrocławiu możemy być zadowoleni. Zgranie drużyny z treningu na trening, z tygodnia na tydzień jest coraz lepsze. Wiadomo jednak, że jesteśmy w miarę nowym zespołem, który zachował swój trzon. Potrzeba jeszcze czasu, ale wszystko powoli zmierza w dobrą stronę – wyjaśnia klubowej stronie szkoleniowiec lubelskiej ekipy Krzysztof Szewczyk.

Nawiązując do słów trenera akademiczek, trzeba zaznaczyć, że zmiany w lubelskiej były całkiem spore. Najważniejsze jednak, że w Lublinie pozostały koszykarki, które zapewniły AZS UMCS wicemistrzostwo Polski – Aleksandra Stanacev oraz Natasha Mack.

Tej dwójce dołożono do składu m.in. Nię Clouden. Amerykanka została wybrana w pierwszej rundzie tegorocznego Draftu WNBA – z numerem 12. trafiła do ekipy Connecticut Sun. – To jest zawodniczka nominalnie na pozycję numer „2”, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to może też wzmocnić rozegranie – opowiadał Dziennikowi o tym transferze Krzysztof Szewczyk. Trzon drużyny powinna stanowić także doświadczona Magdalena Ziętara. Ta 30-letnia zawodniczka ma na swoim koncie złote medale mistrzostw Polski czy Słowacji, a także wiele występów w narodowych barwach.

Nie wolno też zapominać o całej rzeszy zdolnej młodzieży. Wśród niej wyróżnia się chociażby 20-letnia Aleksandra Kuczyńska. – W Lublinie jest świetnie, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mam w głowie, że chciałabym dostawać tych szans jeszcze więcej. Wiadomo jednak, że to mogę sobie wypracować swoją dyspozycją na treningach. Zrobiłam spory progres indywidualny. Sama to nawet zauważam na parkiecie. Nie zatrzymuję się jednak, bo dalej chcę pracować i być jeszcze lepsza – mówi klubowej stronie Aleksandra Kuczyńska.

Pierwszym rywalem AZS UMCS będzie KS Basket 25 Bydgoszcz. Ta drużyna też chce spróbować swoich sił w EuroCup, ale do fazy grupowej musi przedzierać się przez kwalifikacje. Rywalem bydgoszczanek jest grecki Chanion, a ta rywalizacja ruszyła wczoraj. Mecz w Grecji zakończył się jednak po zamknięciu wydania naszej gazety.

Niedzielna rywalizacja drużyn z Lublina i Bydgoszczy ruszy o godz. 15 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli. Transmisję z tego meczu przeprowadzi internetowa platforma Emocje.tv.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Prezes: Rafał Walczyk. Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent trenera: Marek Lebiedziński. Fizjoterapeuta: Paweł Siembida. Kierownik drużyny: Michał Frączek.

Rozgrywające: Aleksandra Kuczyńska (2002/168), Aleksandra Stanaćev (1994, 167, Serbia), Dominika Mazurek (2006/178) * Obrończynie: Emilia Kośla (2001/178), Magdalena Ziętara (1992/180), Nia Clouden (2000/175, USA), Michella Nasisi (2005/173) * Skrzydłowe: Wiktoria Zając (2004/183), Elsa Paulsson-Glantz (1995/185, Szwecja), Olga Trzeciak (2000/183) * Środkowe: Natasha Mack (1997/192, USA), Anna Wińkowska (2000/192), Maša Janković (2000/188).

Terminarz Energa Basket Ligi Kobiet

8-10 października: VBV Arka Gdynia – MKS Pruszków * Polski Cukier AZS UMCS Lublin – KS Basket 25 Sp. z.o.o Bydgoszcz (niedziela, godz. 15) * PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski – 1KS Ślęza Wrocław. Mecz SKK Polonia Warszawa – MB Zagłębie Sosnowiec został przełożony na 9 listopada, a spotkanie Eneaz AZS Politechnika Poznań – Energa Toruń przeniesiono na 16 listopada * 15 października: AZS UMCS – Gorzów Wielkopolski * 19 października: Energa – AZS UMCS * 22 października: AZS UMCS – Polonia * 29 października: AZS UMCS – Zagłębie * 5 listopada: AZS UMCS – Enea * 12 listopada: Ślęza – AZS UMCS * 19 listopada: AZS UMCS – Pruszków * 10 grudnia: Gdynia – AZS UMCS * 17 grudnia: AZS UMCS – Polkowice. Runda rewanżowa rozpocznie się 21 grudnia, a zakończy 8 marca. Po niej ruszy faza play-off.